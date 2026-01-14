tir încărcat cu carne, derapat pe autostradă între sibiu și sebeș / foto

Un autocamion încărcat cu carcase de porc a derapat și a ieșit în decor pe autostrada A1, pe sensul Sibiu – Sebeș, în apropierea localității Apoldu de Jos, județul Sibiu.
Evenimentul rutier a avut loc azi-noapte, în jurul orei 00:45. La 10 ore de la producere, TIR-ul se află în continuare la fața locului, însă nu perturbă traficul rutier.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, autoritățile sibiene au încercat să scoată camionul azi-noapte, însă operațiunea a fost amânată din cauza ploii și a riscului de noi accidente, care ar fi necesitat oprirea totală a traficului.
Operațiunea de scoatere a camionului este complexă, iar în prezent se decide când și cum va fi descărcat și scos de pe drum.
