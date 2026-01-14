tragedie în thailanda: 22 morți și zeci de răniți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren / foto

Cel puțin 22 persoane și-au pierdut viața după ce o macara de construcții s-a prăbușit peste un tren de pasageri aflat în mers, în nord-estul Thailanda

Potrivit primelor informații, în tren se aflau aproape 200 de pasageri. Accidentul a avut loc miercuri dimineața, 14 ianuarie, când macaraua, utilizată la construirea unei linii ferate suspendate de mare viteză, a căzut direct peste garnitura care circula pe ruta Bangkok – Ubon Ratchathani.

Din cauza greutății macaralei, dar și a vitezei trenului de călători, impactul a fost devastator: trenul a deraiat și a fost cuprins de flăcări.

Potrivit Mediafax, pompierii au ținut incendiul sub control, iar echipele de intervenție au continuat operațiunile de căutare pentru identificarea eventualelor persoane rămase blocate în vagoane.

FOTO https://www.nationthailand.com/