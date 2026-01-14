tragedie în thailanda: 22 morți și zeci de răniți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren / foto

Cel puțin 22 persoane și-au pierdut viața după ce o macara de construcții s-a prăbușit peste un tren de pasageri aflat în mers, în nord-estul Thailanda
Potrivit primelor informații, în tren se aflau aproape 200 de pasageri. Accidentul a avut loc miercuri dimineața, 14 ianuarie, când macaraua, utilizată la construirea unei linii ferate suspendate de mare viteză, a căzut direct peste garnitura care circula pe ruta Bangkok – Ubon Ratchathani.
Din cauza greutății macaralei, dar și a vitezei trenului de călători, impactul a fost devastator: trenul a deraiat și a fost cuprins de flăcări.
Potrivit Mediafax, pompierii au ținut incendiul sub control, iar echipele de intervenție au continuat operațiunile de căutare pentru identificarea eventualelor persoane rămase blocate în vagoane.
FOTO https://www.nationthailand.com/
Ultima oră
- Accident cu 3 mașini între Sibiu și Rm. Vâlcea: doi oameni răniți acum 12 minute
- TIR încărcat cu carne, derapat pe autostradă între Sibiu și Sebeș / foto acum 16 minute
- Bolojan despre posibilitatea de a cumpăra un avion pentru administrația Prezidențială: „Trebuie luată o decizie bazată pe analiză cost-beneficiu” acum 19 minute
- Două firme se „bat” pentru un contract de aproape 13 milioane: vor să furnizeze curent electric la CJ Sibiu acum o oră
- Incendiu puternic la Sărata: locuința unei familii, distrusă / foto acum o oră