zeci de ateliere, spectacole și activități la teatrul radu stanca de ziua culturii naționale / video

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) celebrează Ziua Culturii Naționale joi, 15 ianuarie 2026, printr-un spectacol de teatru dedicat publicului larg, completat de un program educațional și artistic de amploare, derulat între 12-22 ianuarie 2026, sub egida #EduTNRS.
De Ziua Culturii Naționale, publicul este invitat la Centrul Cultural Habitus, unde, începând cu ora 19:00, TNRS prezintă spectacolul „Conu Leonida față cu Reacțiunea… o fandacsie cu Efimița”, după I.L. Caragiale, un spectacol de Mariana Cămărășan.
De asemenea, programul #EduTNRS propune o serie de spectacole, ateliere și lecturi dedicate operei lui Mihai Eminescu, adresate elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal, dar și publicului larg.
Programul evenimentelor
Luni, 12 ianuarie 2026
Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – ora 10:00–11:00
Workshop „Povești de iarnă” – lectură la prima vedere și jocuri de rol
Actor: Ioana Frunzescu
Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – ora 18:00
Workshop – Ascultare și vorbire asertivă. Personalitatea asertivă în relațiile sociale
Actor: Ioana Frunzescu
Marți, 13 ianuarie 2026
Liceul de Artă Sibiu ora 10:00
ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
Actori: Horia Fedorca, Ali Deac, Alexandru Malaicu, Crina Dumitrescu
Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – ora 10:00–12:00
ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu
Miercuri, 14 ianuarie 2026
Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu – ora 11:00
ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu
Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – Sala festivă
09:00
Eminescu – texte rare – de Ziua Culturii
Actor: Ioana Frunzescu
Joi, 15 ianuarie 2026 – Ziua Culturii Naționale
Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu
11:00
Ziua Culturii Naționale – Mihai Eminescu, atelier de teatru și poezie
Actori: Ștefan Tunsoiu, Codruța Vasiu, Iustinian Turcu
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu
10:00
Actori: Cătălin Neghină
Eveniment în parteneriat cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu
Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu
11:00
Eminescu fără granițe – workshop de poezie româno-german
Actori: Liviu Vlad, Johanna Adam
Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu
09:00 și 10:00
„Regăsindu-te pe tine” prin Mihai Eminescu
Actori: Cristina Ragoș, Antonia Dobocan, Veronica Arizancu, David Cristian
Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu
13:00
ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
Actor: Mihai Coman
Regia: Bogdan Sărătean
Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu
11:00
ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu
Vineri, 16 ianuarie 2026
Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu
12:00
ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
Actor: Mihai Coman
Regia: Bogdan Sărătean
Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu
10:00
ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
14:00
ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
Actor: Cătălin Neghină
Marți, 20 ianuarie 2026
Biblioteca Liceului Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu
12:00
ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS
Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu
Joi, 22 ianuarie 2026
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu
11:00
Consultații poetice
Actori: Cristina Ragoș, Veronica Arizancu
Cărturești – Galerie Mall Promenada Sibiu
16:00
Consultații poetice
Actori: Arina Ioana Trif, Ștefan Tunsoiu
