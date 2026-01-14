zeci de ateliere, spectacole și activități la teatrul radu stanca de ziua culturii naționale / video

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) celebrează Ziua Culturii Naționale joi, 15 ianuarie 2026, printr-un spectacol de teatru dedicat publicului larg, completat de un program educațional și artistic de amploare, derulat între 12-22 ianuarie 2026, sub egida #EduTNRS.

De Ziua Culturii Naționale, publicul este invitat la Centrul Cultural Habitus, unde, începând cu ora 19:00, TNRS prezintă spectacolul „Conu Leonida față cu Reacțiunea… o fandacsie cu Efimița”, după I.L. Caragiale, un spectacol de Mariana Cămărășan.

De asemenea, programul #EduTNRS propune o serie de spectacole, ateliere și lecturi dedicate operei lui Mihai Eminescu, adresate elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal, dar și publicului larg.

Programul evenimentelor

Luni, 12 ianuarie 2026

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – ora 10:00–11:00

Workshop „Povești de iarnă” – lectură la prima vedere și jocuri de rol

Actor: Ioana Frunzescu

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – ora 18:00

Workshop – Ascultare și vorbire asertivă. Personalitatea asertivă în relațiile sociale

Actor: Ioana Frunzescu

Marți, 13 ianuarie 2026

Liceul de Artă Sibiu ora 10:00

ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS

Actori: Horia Fedorca, Ali Deac, Alexandru Malaicu, Crina Dumitrescu

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – ora 10:00–12:00

ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS

Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu

Miercuri, 14 ianuarie 2026

Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu – ora 11:00

ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS

Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – Sala festivă

09:00

Eminescu – texte rare – de Ziua Culturii

Actor: Ioana Frunzescu

Joi, 15 ianuarie 2026 – Ziua Culturii Naționale

Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu

11:00

Ziua Culturii Naționale – Mihai Eminescu, atelier de teatru și poezie

Actori: Ștefan Tunsoiu, Codruța Vasiu, Iustinian Turcu

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

10:00

Actori: Cătălin Neghină

Eveniment în parteneriat cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu

Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu

11:00

Eminescu fără granițe – workshop de poezie româno-german

Actori: Liviu Vlad, Johanna Adam

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu

09:00 și 10:00

„Regăsindu-te pe tine” prin Mihai Eminescu

Actori: Cristina Ragoș, Antonia Dobocan, Veronica Arizancu, David Cristian

Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu

13:00

ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS

Actor: Mihai Coman

Regia: Bogdan Sărătean

Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu

11:00

ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS

Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu

Vineri, 16 ianuarie 2026

Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu

12:00

ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS

Actor: Mihai Coman

Regia: Bogdan Sărătean

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu

10:00

ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS

Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

14:00

ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS

Actor: Cătălin Neghină

Marți, 20 ianuarie 2026

Biblioteca Liceului Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu

12:00

ZIUA Culturii – Activitate #EduTNRS

Actori: Cristina Stoleriu, Serenela Mureșan, Cătălin Neghină, Mihai Coman, Eduard Pătrașcu

Joi, 22 ianuarie 2026

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu

11:00

Consultații poetice

Actori: Cristina Ragoș, Veronica Arizancu

Cărturești – Galerie Mall Promenada Sibiu

16:00

Consultații poetice

Actori: Arina Ioana Trif, Ștefan Tunsoiu