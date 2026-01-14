Aproape 50 de elevi care învață la Școala Gimnazială din Brădeni și la Școala Gimnazială din Mihăileni participă la cursuri online, după ce nu au putut ajunge la școală din cauza unui microbuz școlar defect.
Mai mulți elevi au fost nevoiți să participe la cursuri online deoarece autobuzul care asigura transportul elevilor către școlile din Brădeni și Mihăileni s-a defectat, iar cursurile au fost mutate în mediul online.
„Vă informăm că în data de 14.01.2025 din cauza microbuzului defect 47 de elevi de la structurile Școlii Gimnaziale Brădeni fac cursuri online, de asemenea la Școala Gimnazială Mihăileni centrala este defectă, iar 156 de elevi vor face cursuri de recuperare. La Școala Gimnazială Marpod 113 elevi din cauza defectării centralei termice efectueaza cursuri online”, a transmis Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu.
Reamintim că săptămâna trecută mai multe școli din județul Sibiu, printre care Școala Primară Amnaș și Școala Primară Apoș, au fost nevoite să își suspende temporar activitatea din cauza unor defecțiuni apărute la centralele termice.
Citește și: Iarna închide școli în județul Sibiu: avarii la centrale, cursuri mutate online / update
Ultima oră
- Primarii decid soarta sălilor de “păcănele” în orașe: ce se schimbă pentru operatori acum 11 minute
- Nicușor Dan îl pune pe Bolojan interimar la Ministerul Educației acum 37 de minute
- TIR încărcat cu carne, derapat pe autostradă între Sibiu și Sebeș / foto acum 43 de minute
- Programul activităților organizate la Sibiu, cu prilejul Zilei Culturii Naționale acum o oră
- Zeci de elevi din Brădeni și Mihăileni nu au ajuns miercuri la școală. S-a defectat autobuzul acum 2 ore