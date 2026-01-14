Aproape 50 de elevi care învață la Școala Gimnazială din Brădeni și la Școala Gimnazială din Mihăileni participă la cursuri online, după ce nu au putut ajunge la școală din cauza unui microbuz școlar defect.

Mai mulți elevi au fost nevoiți să participe la cursuri online deoarece autobuzul care asigura transportul elevilor către școlile din Brădeni și Mihăileni s-a defectat, iar cursurile au fost mutate în mediul online.

„Vă informăm că în data de 14.01.2025 din cauza microbuzului defect 47 de elevi de la structurile Școlii Gimnaziale Brădeni fac cursuri online, de asemenea la Școala Gimnazială Mihăileni centrala este defectă, iar 156 de elevi vor face cursuri de recuperare. La Școala Gimnazială Marpod 113 elevi din cauza defectării centralei termice efectueaza cursuri online”, a transmis Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu.

Reamintim că săptămâna trecută mai multe școli din județul Sibiu, printre care Școala Primară Amnaș și Școala Primară Apoș, au fost nevoite să își suspende temporar activitatea din cauza unor defecțiuni apărute la centralele termice.

