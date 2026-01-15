abonamente gratuite pentru elevii din zona metropolitană sibiu

Tursib S.A. informează cetățenii că, începând cu data de 15 ianuarie 2026, elevii pot solicita abonamente gratuite pentru transportul public, inclusiv cei din zona metropolitană Sibiu, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 122/2025. Măsura se aplică pe întreaga durată a anului școlar și are scopul de a facilita accesul elevilor la educație și mobilitate.

CINE BENEFICIAZĂ DE ABONAMENT GRATUIT?

Beneficiază de gratuitate la transportul public Tursib:

Elevii care învață în Municipiul Sibiu sau au domiciliul în Municipiul Sibiu beneficiază de abonament elev intern, valabil în Municipiul Sibiu.

Elevii cu domiciliul într-o comună sau oraș deservit de Tursib, care învață în localitatea de domiciliu, beneficiază de abonament elev intern, valabil în localitatea respectivă.

Elevii cu domiciliul într-o comună sau oraș deservit de Tursib, care învață în Municipiul Sibiu, beneficiază de abonament cu 1 sau 2 tranziții, după caz.

Elevii cu domiciliul în Municipiul Sibiu, care învață într-o comună sau oraș deservit de Tursib, beneficiază de abonament cu 1 sau 2 tranziții, după caz.

VALABILITATEA ABONAMENTELOR

Abonamentele pentru elevi sunt valabile până la data de 31 august 2026.

După expirarea acestora, este necesară transmiterea unei noi solicitări de reîncărcare a abonamentului.

DOCUMENTE NECESARE

Elevi cu vârsta sub 14 ani:

Cartea de identitate a părintelui sau reprezentantului legal;

Certificatul de naștere al elevului;

Carnetul de elev sau adeverință de elev.

Elevi cu vârsta peste 14 ani:

Cartea de identitate a elevului;

Carnetul de elev sau adeverință de elev.

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A SOLICITĂRII

Solicitarea pentru abonamentul gratuit se poate face online sau fizic, la alegerea solicitantului.

1. Depunere ONLINE – recomandată

Se realizează prin portalul Tursib, accesând site-ul www.tursib.ro, butonul „Încarcă cardul”;

Cererea trebuie completată de pe laptop sau calculator;

Documentele se încarcă electronic;

Pentru fiecare elev este necesar un cont individual, creat cu CNP-ul și numele elevului.

Important !

Dacă elevul a avut un card Tursib pierdut, furat sau inaccesibil, reemiterea cardului se face exclusiv la agențiile Tursib, nu online.

2. Depunere FIZICĂ – la agențiile Tursib

Solicitantul se prezintă personal cu documentele necesare;

Cererea se completează la ghișeu;

Cardul Tursib este emis pe loc.

Pentru evitarea aglomerației, Tursib recomandă utilizarea platformei online, acolo unde este posibil.

RIDICAREA CARDULUI TURSIB

Cardul poate fi ridicat:

de la agențiile Tursib, sau

de la secretariatul unității de învățământ, doar pentru școlile din Municipiul Sibiu, dacă această opțiune este selectată la completarea cererii online.

UTILIZAREA ABONAMENTULUI

Abonamentele permit un număr nelimitat de călătorii;

Cardul Tursib trebuie validat la fiecare urcare în autobuz, prin apropierea de aparatele galbene;

În cazul utilizării mai multor trasee, validarea este obligatorie în fiecare autobuz;

Validarea repetată nu afectează valabilitatea abonamentului.

Cum se obține abonamentul gratuit Tursib pentru elevi

Solicitarea abonamentului se face online, pe www.tursib.ro, din secțiunea „Încarcă cardul”.

Elevii care DEȚIN deja card Tursib și cont pe portal

• Se autentifică pe www.tursib.ro;

• Accesează „Emitere/reîncărcare carduri gratuități și reduceri” → „Comandă nouă”;

• Selectează Reîncărcare card;

• Completează datele solicitate (școala, tipul de abonament, perioada, clasa);

• Atașează documentele necesare (CI/ certificat de naștere, carnet de elev);

• Trimite comanda spre verificare.

Elevii care NU dețin card Tursib

• Se creează un cont pe www.tursib.ro (obligatoriu pe CNP-ul elevului);

• Se accesează secțiunea „Emitere/reîncărcare carduri gratuități și reduceri” → „Comandă nouă”;

• Se selectează Emitere card și tipul de abonament;

• Se alege punctul de ridicare a cardului;

• Se completează datele solicitate și se atașează documentele necesare;

• Comanda se trimite spre verificare.

Elevii care au cont, dar NU au card Tursib

• Se urmează pașii pentru Emiterea unui card nou, din contul existent.

Stadiul solicitării poate fi urmărit în portal, în secțiunea

„Emitere/reîncărcare gratuități și reduceri” → „Toate comenzile”.

După trimiterea cererii, aceasta poate avea următoarele statusuri:

• Inițializare – cererea este salvată, dar nu a fost trimisă spre verificare;

• Verificare – documentele sunt analizate de Tursib;

• Respinsă – există erori (motivul este afișat în cont);

• Șters – cererea a fost anulată de utilizator;

• Finalizată – cardul a fost emis sau reîncărcat și trimis către punctul de ridicare ales.