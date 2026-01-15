al 3-lea ucigaș al omului de afaceri adrian kreiner, prins: zuleam se ascundea în indonezia

Cosmin Costinel Zuleam, al treilea ucigaș al omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu, a fost depistat în Bali, Indonezia. Criminalul a fost condamnat la 30 de ani de închisoare și este considerat „creierul” în cazul uciderii lui Kreiner.

În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, Cosmin Costinel Zuleam, de 33 de ani, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, a fost localizat și reținut în Indonezia, notează Mediafax.

Acesta avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă, după ce, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis, față de cel în cauză, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată.

„În urma cooperării polițienești internaționale, dintre autoritățile române și cele din Ungaria, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Republica Irlanda, Poliția Română a localizat, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv în Scoția și Irlanda de Nord, doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, bănuiți în cazul de tâlhărie urmată de moartea victimei, sesizat Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. În acest caz, au fost demarate procedurile de aducere în țară a bărbatului”, transmite Poliția Română.

Potrivit sursei citate, această localizare este rezultatul cooperării cu autoritățile din mai multe state și a stabilirii unui traseu de deplasare.