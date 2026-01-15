atv fără numere, oprit de polițiști la boarta. șoferul nu avea permis

Ieri, 14 ianuarie 2026, în jurul orei 10:00, polițiștii Secției nr. 5 de Poliție Rurală Axente Sever au oprit pentru control un ATV care circula fără plăcuțe de înmatriculare, în localitatea Boarta.

Vehiculul era condus de un bărbat de 40 de ani, localnic, iar verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere și că ATV-ul nu este înregistrat sau înmatriculat.

Cercetările continuă la nivelul Secției 5 de Poliție Rurală Axente Sever, într-un dosar penal deschis pentru conducere fără permis și conducere a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

FOTO ARHIVĂ