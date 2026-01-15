casă mistuită de flăcări la armeni: a ars în totalitate și o rulotă / foto

Pompierii sibieni au intervenit de urgență, în dimineața zilei de joi, 15 ianuarie, în localitatea Armeni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o cisternă cu apă și un echipaj SMURD, intervenția fiind sprijinită și de SVSU Loamneș.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat, cuprinzând întreaga locuință pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. Casa a fost afectată în totalitate de flăcări, iar o rulotă dezafectată aflată în apropiere a fost, de asemenea, distrusă complet.
Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la un aparat electrocasnic lăsat sub tensiune.
Din fericire, în urma evenimentului nu au fost înregistrate victime. Pompierii au reușit să lichideze incendiul și să împiedice extinderea flăcărilor la alte construcții din zonă.
