căutați de autoritățile din slovenia, capturați în județul sibiu

Ieri, 14 ianuarie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu cei ai Poliției Orașului Copșa Mică, au identificat și reținut o tânără de 28 de ani din Copșa Mică și un cetățean străin de 37 de ani, urmăriți prin mandat european de arestare.

Mandatul a fost emis de autoritățile judiciare din Slovenia, persoanele fiind cercetate pentru comiterea infracțiunii de fraudă.

După reținere, cei doi au fost prezentați procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Aceștia au fost încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.