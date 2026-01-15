caz revoltător la spitalul județean sibiu: pacient programat la tratament peste aproape un an

Un sibian susține că a primit un termen de așteptare de aproape un an pentru fizioterapie, deși este asigurat și cotizează la sistemul public de sănătate. Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu explică faptul că toate locurile pentru anul 2026 au fost ocupate încă din prima zi de programări.

Claudiu, un pacient care se confruntă cu probleme la un picior, spune că pe data de 13 ianuarie s-a prezentat la spital pentru a-și face o programare la fizioterapie. Surpriza a venit în momentul în care a aflat că prima dată disponibilă este 9 decembrie 2026.

„Pe data de 13 ianuarie am fost la spital să îmi fac o programare la fizioterapie. Am probleme cu un picior. Mi se pare incredibil că m-a putut programa abia pe 9 decembrie 2026. Eu ar trebui să stau un an cu problema pe care o am? Mi-au zis că nu mai au locuri, că e plin. Anul trecut au zis să revin anul acesta”, a declarat Claudiu pentru Ora de Sibiu.

,,De ce cotizez la Casa de Asigurări?”

Acesta spune că, din cauza termenului extrem de lung, a apelat inițial la servicii medicale private, însă costurile sunt prea mari pentru a continua tratamentul în acest sistem.

„Am fost prima dată la privat, dar e foarte scump. Mi-au zis că ar fi costat 1300 de lei. Am zis: cât timp sunt angajat și cotizez la Casa de Asigurări, de ce să nu fac prin sistemul public? Mi se pare extrem termenul de așteptare. Vreau să fac sesizare la Ministerul Sănătății”, a mai spus sibianul.

Explicația Spitalului Județean Sibiu

De cealaltă parte, conducerea Spitalului Județean Sibiu susține că situația este generată de numărul limitat de locuri decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și de cererea foarte mare pentru aceste servicii.

„Prima zi când s-a dat drumul la programări pentru fizioterapie a fost 10 decembrie 2025, prin Casa de Asigurări. Programările s-au făcut online și prin ghișeul de programări din Policlinică. Pentru anul 2026, în aceeași zi de 10 decembrie, s-au completat toate locurile la fizioterapie”, a declarat Călin Boar, reprezentantul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.