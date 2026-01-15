caz uluitor la 90 de kilometri de sibiu: o mamă și-a ucis pruncul și l-a abandonat într-un sac

Caz incredibil în județul Alba, la Aiud. O mamă a fost reținută după ce și-a ucis propriul copil, abia născut. Aceasta este acum acuzată de omor calificat.
Anchetatorii susțin că, la data 17 decembrie 2025, femeia în vârstă de 42 de ani, a născut acasă, la domiciliul său din municipiul Aiud. După tăierea cordonului ombilical, aceasta ar fi așezat copilul într-un sac menajer, l-a înfășurat într-un tricou și l-a ascuns într-un coș cu haine. Copilul a fost găsit decedat de poliție a doua zi.
“Din autopsia medico-legală a nou-născutului decedat a rezultat că acesta s-a născut viu,
iar decesul s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute consecutive pneumoniei acute deaspiraţie de lichid amniotic, în condiţiile unei naşteri neasistate.” transmit procurorii din Alba Iulia.
Expertiza psihiatrică a stabilit că femeia avea discernământ la momentul faptei și putea înțelege consecințele acțiunilor sale.
Procurorul a dispus reținerea pentru 24 de ore, iar pe 15 ianuarie 2026, instanța a hotărât arestarea preventivă pentru 30 de zile.
FOTO https://camerabebelusului.ro/
