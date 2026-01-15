cazul tavanului prăbușit în piscină la hilton: parchetul a preluat „frâiele” anchetei

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a preluat dosarul penal privind săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă deschis în urma prăbușirii tavanului în piscina din incinta hotelului Hilton.

Alerta la hotelul Hilton din Sibiu s-a dat în data de 23 decembrie 2025, atunci când mai multe echipaje de pompieri, medicale și de poliție au fost solicitate la fața locului după ce tavanul din rigips a căzut în piscină. În apă se aflau mai multe persoane, acestea fiind scoase de sub dărâmături de salvatori și transportate la spital pentru îngrijri medicale.

Poliția a deschis un dosar penal la acea vreme, el fiind preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu pentru efectuarea cercetărilor în această cauză.

„În prezent se efectuează cercetări cu privire la faptă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă prev. de art. 196 alin. (3) C. pen. ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de cercetare penală”, precizează prim-procurorul adjunct Marius-Adrian Rotaru, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Victimele nu au depus plângeri

Toate cele șase persoane rănite, respectiv doi adulți de 42 și 45 de ani și patru copii cu vârste între 3 și 7 ani, au fost externate la scurt timp din spital, neavând răni grave. De altfel, procurorii confirmă că niciuna dintre victime nu a depus o plângere în urma acestui eveniment nefericit.

„Având în vedere cercetările efectuate până la acest moment vă putem comunica că, potrivit actelor medicale, persoanele vătămate au suferit leziuni ușoare, dosarul penal fiind în lucru, urmând a fi administrate toate mijloacele de probă necesare pentru lămurirea completă a situației de fapt.

Până la acest moment procesual, persoanele vătămate identificate și care se aflau în piscină în momentul prăbușirii tavanului nu au formulat plângere prealabilă cu privire la infracțiunea care se cercetează”, adaugă prim-procurorul adjunct Marius-Adrian Rotaru, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

În prezent, zona de spa, cu saună, jacuzzi și masaj, de la hotelul Hilton funcționează, însă nu și piscina interioară, care se află într-o anexă separată, potrivit informațiilor obținute de Ora de Sibiu.