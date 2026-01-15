cod galben de polei în județul sibiu: lista cu localitățile unde este valabil

Județul Sibiu se află sub avertizare Cod Galben de polei, emisă joi dimineață de Administrația Națională de Meteorologie.

Avertizarea este valabilă în data de 15 ianuarie 2026, în intervalul 09:00 – 11:00, și vizează în special zona de nord și centru a județului, unde sunt așteptate precipitații mixte care pot favoriza depunerea de polei.

Potrivit meteorologilor, în județul Sibiu sunt vizate localități precum Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Copșa Mică, Șeica Mare, Axente Sever, Bazna, Laslea, Dârlos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Micăsasa, Blăjel, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Hoghilag, Valea Viilor, Șeica Mică, Ațel, Brădeni și Mihăileni.

Șoferii sunt avertizați asupra riscului crescut de carosabil alunecos, în special pe drumurile secundare și în zonele cu trafic redus.

Avertizarea Cod Galben vizează și zona joasă a județului Alba, unde sunt incluse municipiile Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir, dar și numeroase comune. De asemenea, sunt afectate localități din județele Brașov, Mureș și Harghita, inclusiv orașe precum Târgu Mureș, Sighișoara, Reghin, Odorheiu Secuiesc și Cristuru Secuiesc.

Meteorologii precizează că fenomenul de polei se poate produce izolat, dar suficient pentru a crea condiții periculoase de trafic. Autoritățile recomandă prudență maximă la volan, reducerea vitezei, evitarea manevrelor bruște și adaptarea deplasărilor la condițiile meteo.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiți să fie atenți pe trotuare și în zonele umbrite, unde poleiul se poate menține mai mult timp.