Comuna Axente Sever a rămas fără poștaș de anul trecut, situație care creează dificultăți majore pentru locuitori. În lipsa serviciilor poștale, oamenii sunt nevoiți să se deplaseze la Mediaș pentru a-și ridica pensiile sau indemnizațiile.

De mai bine de trei luni, comuna nu mai beneficiază de serviciile unui poștaș, iar printre cei mai afectați se numără pensionarii și persoanele cu dizabilități, care au dificultăți în a se deplasa pe o distanță de aproximativ 15 kilometri până la Mediaș sau nu dispun de mijloace de transport.

„Nu mai avem poștaș de mai multe luni și acum trebuie să mergem la Mediaș la poștă. Eu am de ridicat 80 de lei, dar nu mă pot deplasa. Trebuie să plătesc pe cineva cu 70 de lei ca să mă ducă până la Mediaș, doar ca să îmi ridic indemnizația de handicap. Facturile sunt lăsate la magazine, de unde trebuie să mergem să le luăm, ceea ce este foarte greu”, a declarat Dumitru, locuitor al comunei Axente Sever.

Primarul comunei, Marius Grecu, spune că a sesizat problema autorităților și conducerii Poștei Române, însă postul de factor poștal este blocat. „Am avut discuții cu prefectul județului și cu directorul de la Poștă și am ridicat această problemă, care mă deranjează și pe mine. Comuna este mare și sunt mulți pensionari. Nu mai avem factor poștal, deși am găsit o persoană dispusă să facă acest serviciu, însă postul este blocat. Oamenii sună zilnic la Primărie. Ei au muncit și vor să își primească pensia acasă, iar eu sunt total de acord cu ei. Încercăm să deblocăm postul. Problema durează de aproximativ trei luni. Până la Mediaș sunt 15 kilometri, iar mulți oameni nu au niciun mijloc de transport. Am făcut toate demersurile necesare și ni s-a promis că se încearcă rezolvarea situației. În 2026 mi se pare de neimaginat o astfel de situație. Chiar zilele trecute am avut o discuție cu Prefectura”, a declarat primarul Marius Grecu.