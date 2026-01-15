cum arată acum zuleam, ucigașul lui adrian kreiner: și-a schimbat înfățișarea și de 2 ani era în bali

Cosmin Costinel Zuleam, al treilea ucigaș al omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, a fost prins în Indonezia. Criminalul locuia în Bali de peste doi ani și a încercat să își schimbe înfățișarea pentru a fi greu de recunoscut.

Bărbatul, în vârstă de 33 ani, dat în urmărire pentru că l-a omorât pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost prins la o săptămână de la includerea numelui său pe lista „Most Wanted”, acolo unde apar cei mai de temut criminali din Europa.

Își trăia viața în Bali

Zuleam locuia de mai bine de doi ani în Bali, Indonezia. Potrivit stiripesurse.ro, individul a plecat în Indonezia în 13 noiembrie 2023, la o săptămână de la comiterea crimei din Sibiu. Mai întâi el a mers în Belgia, unde a apelat la un unchi, fratele tatălui său, după care a ajuns în Doha, Jakarta, iar de aici s-a dus în Bali.

Vreme de mai bine de doi ani el și-a trăit viața în Bali. A încercat să își schimbe și înfățișarea pentru a fi greu de recunoscut. Dintr-o imagine făcută publică, de la momentul prinderii lui, se poate observa că Zuleam și-a decolorat părul, a slăbit și are barba tunsă scurt.

Pe numele lui Cosmin Zuleam exista un mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul Sibiu încă din 19 noiembrie 2023, în cadrul anchetei pentru crima din Sibiu. Zuleam a fost cercetat pentru omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată. De curând el a fost condamnat la 30 de ani închisoare, fiind considerat „creierul” în cazul uciderii lui Kreiner.

Ceilalți doi criminali au fost reținuți pe teritoriul Regatului Unit, unul în Scoția, altul în Irlanda de Nord. Amândoi au fost aduși în țară și judecați, fiind condamnați la închisoare pe viață. În cazul lui Zuleam localizarea a fost posibilă prin stabilirea unui traseu de deplasare și schimb de date între autorități din mai multe state. El urmează să fie extrădat și adus în România.

Sursa foto: stiripesurse.ro