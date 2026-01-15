cum se simte tânărul rănit în accidentul de miercuri seară din centrul sibiului

Tânărul de 21 de ani rănit în accidentul de miercuri seara din Piața Unirii din municipiul Sibiu este internat în spital. El se află sub supravegherea medicilor.
Accidentul a avut loc miercuri seara în giratoriul din Piața Unirii. Un tânăr a fost dus la UPU. „Pacientul este internat în secția Neurochirurgie, conștient, stabil. Continuă investigațiile de specialitate”, precizează Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Sibiu.
Vă reamintim că accidentul s-a produs după ce un șofer care conducea un autoturism dinspre Bulevardul Victoriei către Piața Unirii nu s-ar fi asigurat la schimbarea benzii de circulație, intrând în coliziune cu un alt autoturism. Acesta din urmă era condus de tânărul în vârstă de 21 de ani, care se deplasa spre Bulevardul Corneliu Coposu. (Detalii și imagini, AICI)
Ultima oră
- Robert Fotache își continuă mandatul de manager interimar al celui mai mare spital din Sibiu acum 15 minute
- Probleme mari pentru FC Hermannstadt înaintea meciului cu Farul: ”Munti” e îngrijorat / video acum 19 minute
- Caz uluitor la 90 de kilometri de Sibiu: o mamă și-a ucis pruncul și l-a abandonat într-un sac acum 19 minute
- Sibienii pot plăti din nou taxele și impozitele prin ghișeul.ro acum 56 de minute
- Val de viroze la Sibiu după sărbători: peste 1.000 de cazuri într-o singură săptămână acum o oră