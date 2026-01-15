dorinel munteanu mai așteaptă întăriri la fc hermannstadt: ”e o chestiune de zile” / video

Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu așteaptă încă întăriri în atacul sibienilor.

Sibiul este în plină criză și nu a mai câștigat de 11 etape în Superliga, fiind serios amenințat cu retrogradarea. În iarnă, FC Hermannstadt a realizat trei transferuri: mijlocașul Eduard Florescu, fundașul central Bojidar Ciorbadjiski și atacantul Christ Afalna.

Antrenorul Dorinel Munteanu a anunțat că își mai dorește întăriri doar în compartimentul ofensiv, unul care a suferit enorm în prima parte a sezonului.

”Sunt mulțumit de transferuri, mai aștept încă un jucător sau doi pe faza ofensivă, sunt discuții avansate, facem tot efortul să mai completăm lotul, abia miercuri s-a deschis perioada de transferuri. Eu sper să înțeleagă jucătorii mei ce vreau de la ei, pentru că aducerea în perioada de iarnă a unor jucători care într-adevăr poate să mă ajute utili echipei este dificilă, nu prea găsești. Sunt foarte mulțumit de Florescu, mai așteptăm un jucător sau doi, care vor veni, iar băieții care pe care i-am preluat de aici trebuie să se autodepășească și să facă o jumătate de an foarte bună” a declarat Dorinel Munteanu, în cadrul unei conferințe de presă.

Tehnicianul sibienilor a subliniat că au fost doar speculații știrile apărute în presa centrală, că s-a discutat împrumutul unor jucători de la FCSB sau că se mai dorește aducerea unui portar. ”Sunt speculații, cel puțin până la vară merg pe aceeași idee, aceeași structură” a mai punctat ”Neamțul”.

Meciul Farul – FC Hermannstadt, din etapa a 22-a a Superligii este programat sâmbătă, de la ora 17.45, la Ovidiu.