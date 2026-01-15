germania schimbă regulile pentru ajutorul social: sunt afectați zeci de mii de români

Guvernul federal german a transmis Parlamentului un proiect de reformă a „Bürgergeld”, ajutorul social destinat persoanelor apte de muncă, care urmează să fie înlocuit cu o „nouă asigurare de bază”.

Măsura survine pe fondul presiunilor exercitate asupra bugetului federal și vine după o perioadă denumită de presă „Herbst der Reformen” („toamna reformelor”), caracterizată prin schimbări cu rezultate contestate.

Potrivit Mediafax, coaliția de guvernare propune înăsprirea regulilor privind acordarea ajutorului social, prezentată politic drept „reformă” a sistemului. În centrul dezbaterii se află însă nu doar ajustările punctuale, ci și finanțele publice: ce schimbări se pot implementa fără a pune presiune suplimentară asupra statului social, într-o economie cu spațiu fiscal limitat.

Ce prevede proiectul

Schimbările vizează în principal reintroducerea și consolidarea obligațiilor de cooperare ale beneficiarilor, relaxate odată cu introducerea Bürgergeld în 2023. Totodată, se propun criterii mai stricte pentru accesul la sprijin, în funcție de active și dimensiunea locuinței, și o autonomie mai mare pentru centrele de ocupare (jobcenter) în evaluarea cazurilor individuale.

Printre principalele modificări:

După două absențe nemotivate la programările jobcenter, beneficiarul va primi cu 30% mai puțin; la a treia abatere, plățile pot fi suspendate complet, cu excepția chiriei, care va fi virată direct proprietarului. Înainte de suspendarea totală se va organiza o audiere dacă există indicii de boală, iar reducerile nu se aplică copiilor și adolescenților.

Reducerea standard (regelbedarf) poate ajunge la -30% pentru trei luni în cazuri precum abandonarea măsurilor de sprijin sau lipsa candidaturilor, mai sever decât în prezent.

Dispare „karenzzeit”, perioada de grație pentru active mai mari; acestea vor fi luate în calcul din prima zi, cu praguri diferențiate pe vârste.

În privința locuinței, statul va acoperi cel mult 1,5 ori limita locală considerată rezonabilă, diferența urmând să fie suportată de beneficiar sau să ducă la relocare. Autoritățile vor monitoriza mai strict respectarea „frânei chiriilor” (mietpreisbremse).

Nivelurile de bază nu se modifică: pentru o persoană singură rămâne 563 euro (2024), cu valori diferite pentru cupluri și minori.

Impactul asupra românilor din Germania

Analiza Mediendienst Integration, publicată în noiembrie 2025, arată că rata de beneficiari SGB II/Bürgergeld în rândul românilor este de 8,7%. Estimările indică câteva zeci de mii de români care ar putea fi afectați de noile reguli.

Finanțe publice și dispută politică

Cheltuielile cu Bürgergeld au atins în 2024 un nivel record de 51,7 miliarde euro, din care 29,2 miliarde pentru sumele de bază, 12,4 miliarde pentru chirie și încălzire, 3,7 miliarde pentru integrarea pe piața muncii și 6,5 miliarde pentru costuri administrative. Executivul susține că înăsprirea regulilor va stimula reinserția pe piața muncii și va reduce abuzurile, în condițiile în care refuzul total al muncii reprezintă sub 1% dintre beneficiari.

Estimările indică că o reducere cu 100.000 de beneficiari ar aduce economii de circa 850 milioane euro. Totuși, Ministerul Muncii avertizează că modificările nu generează economii „notabile” strict din schimbarea regulilor.

În paralel, Germania discută reforma pensiilor, cu obiective precum stabilizarea nivelului pensiilor, egalizarea completă a perioadelor de creștere a copiilor și întărirea pensiilor ocupaționale, teme care ar putea pune presiune suplimentară asupra bugetului federal.

FOTO Raul Ștefan, Mediafax Foto