imagini din momentul reținerii ucigașului zuleam: interpolul a intrat peste el în casă / video

Cosmin Zuleam, cel de-al treilea ucigaș al omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost prins în Bali după mai bine de doi ani de la comiterea crimei. Imaginile arată cum echipa Interpol a intrat peste el în casă, l-a pus la pământ și l-a încătușat.

Bărbatul, în vârstă de 33 ani, dat în urmărire pentru că l-a omorât pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost prins la o săptămână de la includerea numelui său pe lista „Most Wanted”. Localizarea acestuia a fost posibilă prin stabilirea unui traseu de deplasare și schimb de date între autorități din mai multe state.

Momentul prinderii lui Zuleam în Bali

Capul grupării care a orchestrat uciderea lui Adrian Kreiner a fost prins în Bali, în zona Kerobokan, acolo unde locuia de peste 2 ani. El se afla într-o casă, fiind la bustul gol în momentul în care polițiștii au dat buzna peste el. Oamenii legii l-au pus la pământ și l-au încătușat, după care l-au dus la secție.

Cosmin Zuleam urmează să fie extrădat și adus în România. El a fost condamnat la 30 de ani închisoare pentru omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie, pe când cei doi tovarăși ai lui au primit detențiune pe viață.