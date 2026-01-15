începând cu data de 15 ianuarie 2026 elevii pot solicita abonamente gratuite – inclusiv elevii din zona metropolitană sibiu

Începând cu data de 15 ianuarie 2026, elevii pot solicita abonamente gratuite pentru transportul public, inclusiv elevii din zona metropolitană.

Așadar vor exista 3 variante de abonamente pentru elevi:

Abonament elev intern;

Abonament elev 1 tranziție;

Abonament elev 2 tranziții;

ELEVII CARE DEȚIN DEJA ABONAMENTUL POTRIVIT NU TREBUIE SĂ-L REÎNNOIASCĂ. ACESTA ESTE VALABIL PÂNĂ ÎN 31 AUGUST 2026.

Cine beneficiază de abonament gratuit pentru elevi?

Elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu sau elevii care au domiciliul în Municipiul Sibiu, beneficiază de gratuitate la transportul public pe tot parcursul anului școlar (ex: septembrie 2025 – 31 august 2026), pe baza unui card Tursib. (abonament elev intern, valabil în Municipiul Sibiu ) – HCL 122/2025.

) – HCL 122/2025. Elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ acreditate/autorizate cu domiciliul într-o comună/un oraș unde Tursib operează trasee și care frecventează o unitate de învățământ de pe raza comunei/orașului respectiv (abonament elev intern, valabil în comuna respectivă/orașul respectiv) – HCL 122/2025

– HCL 122/2025 Elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ acreditate/autorizate cu domiciliul într-o comună/un oraș unde Tursib operează trasee și care frecventează o unitate de învățământ de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu (abonament 1 tranziție sau abonament 2 tranziții, după caz) – HCL 122/2025

– HCL 122/2025 Elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ acreditate/autorizate cu domiciliul în Municipiul Sibiu care frecventează o unitate de învățământ de pe raza teritorială a unei comune/unui oraș unde Tursib operează trasee beneficiază de gratuitate la transportul public pe tot parcursul anului școlar pe baza unui card Tursib. (abonament 1 tranziție sau abonament 2 tranziții, după caz) – HCL 122/2025.

Documente necesare pentru a beneficia de abonament gratuit:

Pentru elevii sub 14 ani: Cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal, certificatul de naștere al elevului și adeverința/carnetul de elev;

Cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal, certificatul de naștere al elevului și adeverința/carnetul de elev; Pentru elevii peste 14 ani:Cartea de identitate a elevului și adeverința/carnetul de elev.

În cazul în care solicitarea de încărcare, reîncărcare sau emitere se face online și dețineți o carte de identitate nou emisă (care nu conține informații referitoare la domiciliu), este necesar să încărcați un document tip adeverință (certificat) care atestă domiciliul. Acest document poate fi descărcat de aici: https://hub.mai.gov.ro/

Solicitanţii pot completa solicitarea în două moduri: online prin intermediul portalului Tursib sau fizic la orice agenție Tursib.

Dacă nu doriţi să parcurgeţi paşii online, puteţi solicita emiterea unui card gratuit deplasându-vă personal la agenţiile Tursib, unde trebuie să completaţi cererea şi să prezentați aceleaşi documente. În acest caz, cardul Tursib va fi emis pe loc.

Pentru a evita aglomeraţia în agențiile noastre, vă invităm pe toţi cei care aveți posibilitatea, să depuneţi documentele necesare online.

ATENȚIE!

Abonamentele pentru elevi sunt valabile până în data de 31 august 2026. După expirare, este necesară transmiterea unei solicitări de încărcare a abonamentului.

După obținerea abonamentului acesta se validează la fiecare urcare în autobuz prin simpla apropiere a cardului Tursib de aparatele galbene din autobuze.

Ȋn situația ȋn care ruta parcursă presupune utilizarea a două sau mai multe trasee, rugăm elevii să valideze abonamentul ȋn fiecare autobuz cu care circulă.

Toate abonamentele au un număr nelimitat de călătorii, astfel ȋncât validarea la fiecare călătorie nu afectează ȋn nici un fel valabilitatea abonamentului.

În cazul solicitărilor de emitere transmise online cardul va putea fi ridicat de la agențiile Tursib sau de la secretariatul școlii (în funcție de selecția făcută de către dumneavoastră în momentul completării).

Opțiunea de livrare a cardului Tursib nou emis prin solicitare online către unitatea de învățământ este disponibilă exclusiv pentru unitățile de învățământ din Municipiul Sibiu.

Exemple practice:

Domiciliu elev Sibiu – Școală elev Sibiu → Abonament elev intern, valabil în Municipiul Sibiu

Domiciliu elev Șura Mare – Școală elev Șura Mare → Abonament elev intern, valabil în Șura Mare

Domiciliu elev Șura Mare – Școală elev Sibiu → Abonament elev 1 tranziție

Domiciliu elev Sadu – Școală elev Sibiu → Abonament elev 2 tranziții

PAȘII DE URMAT PENTRU A TRANSMITE SOLICITAREA ONLINE

Important!

Vă rugăm să accesați portalul de pe laptop/calculator.

Conturile pe portal se creează cu adrese de e-mail individuale pentru fiecare CNP. Atenție! Contul trebuie creat cu CNP-ul și numele copilului pentru care se solicită încărcarea.

Contul trebuie creat cu CNP-ul și numele copilului pentru care se solicită încărcarea. Dacă elevul are un card Tursib emis anterior la care nu mai are acces din diverse motive (pierdere, furt, etc) acesta își poate REEMITE cardul doar la agențiile Tursib, NU și online pe portalul Tursib.

Dacă întâmpinați erori de tipul resetarea paginii după completarea datelor fără ca acestea să fie salvate, vă rugăm să încercați să accesați portalul din alt browser și să reluați pașii de creare cont/încărcare abonament.

Dacă elevul DEȚINE card Tursib, dar NU are un cont pe portalul Tursib

Intrați pe site-ul www.tursib.ro și accesați butonul “Încarcă cardul” din pagina principală;

Accesați meniul “Înregistrare” și introduceți datele pentru crearea contului;

*Contul trebuie creat cu CNP-ul și numele copilului pentru care se solicită încărcarea

După crearea contului accesați meniul “Logare”;

Introduceți datele de conectare și apăsați “Conectare”;

Apăsați “+ Adăugare card” și introduceți numărul cardului Tursib din PVC (numărul este inscripționat pe cardul Tursib în partea stângă jos);

Completați profilul utilizatorului cu datele necesare (apăsați în partea dreaptă sus pe adresa de e-mail – Profil utilizator);

Accesați secțiunea “Emitere/reîncărcare carduri gratuități și reduceri” și selectați “Comandă nouă”;

Selectați tipul solicitării “Reîncărcare card”;

Selectați instituția (școala în care este înmatriculat elevul);

Selectați produsul (Abonament elev intern/ Abonament elev 1 tranziție/ Abonament elev 2 tranziții);

Selectați data start abonament;

Selectați axa și UAT plecare + UAT sosire;

Introduceți clasa/grupa;

Selectați ID-ul cardului (numărul cardului Tursib din PVC care este inscripționat pe cardul Tursib în partea stângă jos);

Atașați documentele necesare (C.I, certificat de naștere, carnet de elev);

Apăsați “Salvare”;

Apăsați “Trimite comanda spre verificare”.

Dacă elevul DEȚINE card Tursib și are cont pe portalul Tursib

Intrați pe site-ul www.tursib.ro și accesați butonul “Încarcă cardul” din pagina principală;

Introduceți datele de conectare;

Accesați secțiunea “Emitere/reîncărcare carduri gratuități și reduceri” și selectați “Comandă nouă”;

Selectați tipul solicitării “Reîncărcare card”;

Selectați instituția (școala în care este înmatriculat elevul);

Selectați produsul (Abonament elev intern/ Abonament elev 1 tranziție/ Abonament elev 2 tranziții);

Selectați data start abonament;

Selectați axa și UAT plecare + UAT sosire;

Introduceți clasa/grupa;

Selectați ID-ul cardului (numărul cardului Tursib din PVC care este inscripționat pe cardul Tursib în partea stângă jos);

Atașați documentele necesare (C.I, certificat de naștere, carnet de elev);

Apăsați “Salvare”;

Apăsați “Trimite comanda spre verificare”.

Dacă elevul NU deține card Tursib și NU are cont pe portalul Tursib

Intrați pe site-ul www.tursib.ro și accesați butonul “Încarcă cardul” din pagina principală;

Accesați meniul “Înregistrare” și introduceți datele pentru crearea contului;

*Contul trebuie creat cu CNP-ul elevului pentru care se solicită încărcarea

După crearea contului accesați meniul “Logare”;

Introduceți datele de conectare și apăsați “Conectare”;

Completați profilul utilizatorului cu datele necesare (apăsați în partea dreaptă sus pe adresa de e-mail – Profil utilizator);

Accesați secțiunea “Emitere/ reîncărcare carduri gratuități și reduceri” și selectați “Comandă nouă”;

Selectați tipul solicitării “Emitere card”;

Selectați tipul de călător (elev);

Selectați unitatea de unde doriți să ridicați cardul Tursib;

Selectați instituția (școala unde este înmatriculat elevul);

Selectați produsul (Abonament elev intern/ Abonament elev 1 tranziție/ Abonament elev 2 tranziții);

Selectați data start abonament;

Selectați axa și UAT plecare + UAT sosire;

Introduceți clasa/grupa;

Atașați documentele necesare (C.I, certificat de naștere, carnet de elev);

Apăsați “Salvare”;

Apăsați “Trimite comanda spre verificare”.

Dacă elevul NU deține card Tursib și are cont pe portalul Tursib

Intrați pe site-ul www.tursib.ro și accesați butonul “Încarcă cardul” din pagina principală;

Introduceți datele de conectare;

Accesați secțiunea “Emitere/ reîncărcare carduri gratuități și reduceri” și selectați “Comandă nouă”;

Selectați tipul solicitării “Emitere card”;

Selectați tipul de călător (elev);

Selectați unitatea de unde doriți să ridicați cardul Tursib;

Selectați instituția (școala unde este înmatriculat elevul);

Selectați produsul (Abonament elev intern/ Abonament elev 1 tranziție/ Abonament elev 2 tranziții);

Selectați data start abonament;

Selectați axa și UAT plecare + UAT sosire;

Introduceți clasa/grupa;

Atașați documentele necesare (C.I, certificat de naștere, carnet de elev);

Apăsați “Salvare”;

Apăsați “Trimite comanda spre verificare”.

După efectuarea pașilor comanda și statusul comenzii pot fi vizualizate accesând butonul “Emitere/reîncărcare gratuități și reduceri” -> “Toate comenzile”.

Explicația statusului comenzii din portalul Tursib:

Inițializare – comanda este salvată. În acest stadiu comanda nu este transmisă către Tursib ( acest lucru se întâmplă dacă după completarea și salvarea solicitării nu a fost apăsat butonul “Trimite spre verificare” );

– comanda este salvată. În acest stadiu comanda este transmisă către Tursib ( ); Verificare – comanda este transmisă către Tursib, care urmează să verifice documentele încărcate și ulterior să valideze comanda;

– comanda este transmisă către Tursib, care urmează să verifice documentele încărcate și ulterior să valideze comanda; Respinsă – operatorul Tursib observă o eroare (explicațiile refuzului le regăsiți la motiv refuz);

– operatorul Tursib observă o eroare (explicațiile refuzului le regăsiți la motiv refuz); Șters – comanda a fost ștearsă de către utilizator;

– comanda a fost ștearsă de către utilizator; Finalizată– comanda a fost încheiată, cererea de emitere și încărcare/reîncărcare este emisă, iar cardul Tursib a fost încărcat/emis și trimis către locul de ridicare selectat.

După finalizarea comenzii pentru a vedea valabilitatea abonamentului apăsați pe săgeata verde de pe cardul Tursib din pagina principală a portalului.

Pentru detalii/suport nu ezitați să ne contactați fie pe adresa de e-mail realtiicupublicul@tursib.ro fie la numărul 0269-426-100.