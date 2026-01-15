incertitudine la conducerea a 3 spitale din sibiu: consiliul județean nu poate organiza deocamdată concursuri

Trei spitale din municipiul Sibiu au conducere interimară. Consiliul Județean așteaptă semnalul Ministerului Sănătății ca să organizeze concursuri pentru ocuparea posturilor de manager.

Toate cele trei spitale aflate în subordinea Consiliul Județean Sibiu, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Spitalul Clinic de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu și Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, sunt conduse în prezent de manageri interimari. Managerul interimar al Spitalului Județean este Robert Fotache, al cărui mandat a fost prelungit în luna octombrie 2025, managerul interimar al Spitalului de Psihiatrie este Florin Neag, iar cel al Spitalului de Pneumoftiziologie este Cristian Roman.

Când se organizează concursuri

Consiliul Județean Sibiu nu poate organiza concursuri pentru ocuparea postului de manager în niciunul dintre aceste trei spitale. În prezent, instituția în subordinea căreia se află unitățile medicale menționate așteaptă semnalul Ministerului Sănătății, care lucrează la un nou set de norme ce vor reglementa modul în care pot fi organizate concursurile în spitale.

„În cursul anului 2025, la nivel național au avut loc discuții și dezbateri publice privind pachetul de reformă în domeniul sănătății, inclusiv în ceea ce privește managementul unităților sanitare. În acest context, autoritățile locale au așteptat clarificarea cadrului legislativ, pentru a se încadra coerent în viziunea și direcțiile asumate la nivel național.

La data de 23 octombrie 2025 a fost adoptată Legea nr. 163/2025, care a intrat în vigoare la 27.10.2025. Aceasta stabilește că ocuparea funcțiilor de manager în unitățile sanitare se face în conformitate cu norme metodologice elaborate și aprobate de Ministerul Sănătății, norme care vor reglementa condițiile, procedura și criteriile de organizare a concursurilor. Legea prevede un termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare pentru publicarea acestor norme, termen care se împlinește la 27.01.2026, responsabilitatea revenind Ministerului Sănătății.

Până la finalizarea acestui proces legislativ, Consiliul Județean Sibiu respectă cadrul legal în vigoare, asigurând continuitatea actului managerial și funcționarea corespunzătoare a unităților sanitare prin numiri interimare, urmând ca procedurile de concurs să fie declanșate după publicarea normelor metodologice”, transmit reprezentanții Consiliului Județean Sibiu într-un răspuns pentru Ora de Sibiu.

Normele metodologice ar urma să fie publicate la finalul lunii ianuarie, iar după această dată CJ Sibiu va putea organiza concursurile pentru posturile de manager în spitale.

