indiferență crasă într-un tren la sibiu - bărbat căzut, salvat de un elev: „toți așteptau să intervină altcineva”

Un incident petrecut astăzi în trenul R 2104 Sibiu–Brașov ridică din nou semne de întrebare dureroase despre empatia și solidaritatea din societatea noastră. Deși vagonul era plin de călători, un bărbat care a căzut în tren, a fost ignorat complet de cei din jur. Singurul care a intervenit a fost un elev.

Totul s-a întâmplat înainte de plecarea trenului din Sibiu, pe 15 ianuarie. Potrivit martorului, Darius, elev la Liceul „Avram Iancu” din Sibiu, bărbatul – în vârstă de aproximativ 54 de ani, corpolent și cu echipament de cameraman – s-a dezechilibrat și a căzut violent, lovindu-se inclusiv la cap. Zgomotul a fost puternic, însă reacția celor din jur a fost una șocantă: nimeni nu s-a ridicat să-l ajute.

„Văzând că nu-l ajută nimeni, m-am dus eu”

„Am auzit un zgomot foarte mare când a căzut. Trenul era plin, dar nimeni nu a venit. Se uitau și atât”, povestește Darius. Văzând că nimeni nu intervine, elevul s-a dus spre bărbat și a încercat să-l ridice, deși recunoaște că nu are multă forță. „Am încercat să-l ajut să se pună în genunchi, să-i dau umărul. Nici eu nu știu cum, dar am reușit să-l ridic.”

După ce bărbatul s-a ridicat, nimeni nu i-a oferit un loc sau un pahar cu apă. Mai mult, un scaun din apropiere era ocupat de plase cu cumpărături. Darius a intervenit din nou și i-a cerut unei doamne să elibereze locul, explicându-i că omul tocmai căzuse și nu se simțea bine. Inițial, femeia a părut complet indiferentă. În cele din urmă, elevul a fost cel care i-a cedat locul bărbatului, coborând ulterior la Tălmaciu și stând el în picioare.

„Nu mirosea a alcool, avea doar un ochi roșu și se vedea că a dat cu capul când a căzut. Mi-a spus că e în regulă, dar mi-a fost teamă să nu i se facă rău mai târziu”, spune tânărul.

,,Toți așteaptă să intervină altcineva”

Ceea ce l-a durut cel mai mult nu a fost efortul fizic, ci reacția celor din jur. Unii copii mai mici chiar au început să râdă, în timp ce adulții se prefăceau că nu văd. „E efectul de turmă. Dacă nu face nimeni nimic, nu face nimeni. Toți așteaptă să intervină altcineva”, spune Darius.

Elevul recunoaște că a fost profund marcat de cazul recent discutat intens în Sibiu, cel al bărbatului decedat într-un autobuz Tursib, incident care a stârnit un val de indignare pe rețelele sociale. „M-a impresionat povestea aceea și mi-am zis că schimbarea trebuie să înceapă de la mine. E ușor să fim oameni în comentarii pe Facebook, dar greu în realitate.”

Darius subliniază că nu a făcut poze sau filmări, pentru că prioritatea lui a fost să ajute, nu să transforme momentul într-un spectacol online. „Din respect pentru demnitatea lui, am ales să intervin, nu să stau cu telefonul pe el.”

Reflexul social: indiferența ca „normalitate”?

Cazul relatat de Darius vine la doar câteva zile după un alt incident care a zguduit comunitatea sibiană: un bărbat de 43 de ani, numit Lucian, a murit într‑un autobuz Tursib, pe traseul 111, fără ca majoritatea pasagerilor să reacționeze atunci când i s‑a făcut rău.

Tragedia s‑a petrecut în seara de 8 ianuarie 2026. Bărbatul s‑a prăbușit într‑un mijloc de transport în comun, iar primii care au sunat la 112 au fost abia către finalul cursei, la capătul liniei. Echipajele medicale au intervenit, însă, din păcate, nu au mai putut salva viața bărbatului.