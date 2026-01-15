liga deținuților: un fost deținut și mama lui aduc și la sibiu o organizație unică în românia

La început a fost o ușă metalică. Rece, grea și tăcută. Când s-a închis în urma ei, Cornelia Stan a simțit că aerul s-a oprit pentru o secundă. Era prima dată când trecea pragul unui penitenciar. În spatele gratiilor, fiul ei, Dragoș, aștepta. „Eram privită cu dispreț. Nu doar eu, toți cei care veneau acolo. Pentru gardieni eram doar un alt chip rușinat care vine să vadă un infractor. Dar eu nu vedeam un infractor. Vedeam copilul meu.”, explică Cornelia Stan, revelația care s-a transformat într-o misiune pentru ea și fiul ei Dragoș, acum liber.

Când durerea devine acțiune

În acea sală de vizite, printre priviri tăioase și tăceri apăsătoare, o mamă a decis că nu mai poate fi doar spectator. Acolo, în cel mai întunecat loc posibil, a început să prindă viață o idee care avea să lumineze destine: Liga Deținuților – o organizație dedicată celor care ies din închisoare și încearcă, din nou, să fie oameni printre oameni.

O.N.G.-ul Liga Deținuților este printre primele asociații din România care luptă pentru reintegrarea socială a foștilor deținuți, intervenind prin diverse arii de activitatea în procesul de reintegrare al infractorilor, urmând a-și deschide porțile și asupra populației infracționale din zona Sibiului în următoarea perioadă.

„Pentru un părinte, să-ți vezi copilul condamnat e ca și cum ai muri puțin în fiecare zi”, spune Cornelia, cu o liniște care ascunde ani de luptă interioară. Un an și jumătate a durat detenția fiului ei. Un an și jumătate de frică, rușine, speranță și, mai ales, revoltă.

A văzut de aproape un sistem care pedepsește, dar nu vindecă. A simțit cum oamenii din jur se îndepărtează, cum eticheta de „mamă de infractor” o apasă fără drept de apel. Și, în loc să se ascundă, a ales să ridice capul. Așa a apărut Liga Deținuților – nu ca un proiect social rece, ci ca o promisiune personală: că nimeni nu ar trebui să fie condamnat la uitare.

„Da, am fost acolo. Și acum lupt pentru cei rămași”

Dragoș-Octavian Stan a ieșit din penitenciar cu o altă privire asupra lumii. „Da, am fost acolo. Am trăit printre ei. Am mâncat, am dormit, am glumit, am plâns cu acei oameni. Și am înțeles ceva: nu poți cere schimbare unui om pe care l-ai învățat doar pedeapsa.”

Când a ieșit, Dragoș a descoperit că libertatea nu începe odată cu poarta deschisă. Că afară nu îl aștepta nimeni. Că sistemul care l-a pedepsit nu știa ce să facă cu el după aceea.

„Recidiva nu vine din răutate, ci din lipsă. Lipsă de șansă, de sprijin, de credință că mai poți fi altcineva. Noi, prin Liga Deținuților, vrem să oferim tocmai asta – o punte între pedeapsă și viață.”

Astăzi, Dragoș și echipa sa îi ajută pe foștii deținuți să-și refacă actele, să se înscrie la A.J.O.F.M., să-și găsească un loc de muncă și, uneori, un loc unde să doarmă. „Pentru unii, suntem singurii oameni care îi mai văd. Restul se uită prin ei”, spune Dragoș.

Sibiu – locul unde zidurile pot fi dărâmate

Liga Deținuților deschide o nouă filială la Sibiu. Un pas firesc pentru o organizație care crește în tăcere, din empatie și hotărâre. Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, aflat la doar câțiva zeci de kilometri, eliberează anual zeci de oameni care ajung în Sibiu. Fără locuință, fără consiliere, fără sprijin.

Având interacțiuni frecvente cu mediul infracțional din Sibiu, juristul Aurel Bindean menționează penitenciarul Aiud este un motiv suficient pentru înființarea unei noi filiale a Ligii Deținuților în zona Sibiului:

„Am întâlnit cazuri în care atât persoanele încarcerate, cât și familiile acestora aveau nevoie de sprijin emoțional, juridic sau material. În multe situații, familiile rămân fără resurse, copiii sunt afectați profund, iar persoana încarcerată nu beneficiază de consiliere sau pregătire pentru viața de după eliberare. După executarea pedepsei, lipsa unui loc de muncă, a unei locuințe sau a sprijinului psihologic face ca reintegrarea să fie extrem de dificilă”, adaugă Aurel Bindean.

Unul dintre scopurile principale ale O.N.G.-ului este scăderea recidivei, care a crescut alarmant în ultima perioadă. Aurel Bindean, președintele filialei din Sibiu, ne explică faptul că recidiva apare, în principal, din lipsa alternativelor reale după eliberare. Fără sprijin, educație, consiliere și oportunități de muncă, mulți foști deținuți se întorc la mediul care i-a adus inițial în conflict cu legea.

Înființată din necesitatea stringentă de a rezolva problemele sistemice și individuale cu care se confruntă deținuții, O.N.G.-ul Liga Deținuților acționează pe multiple planuri. De la monitorizarea respectării drepturilor fundamentale, precum accesul la asistență medicală adecvată și condiții de detenție umane, până la oferirea de sprijin juridic și psihologic, Liga deținuților se implică activ în fiecare aspect care influențează viața din interiorul penitenciarelor.

„Sunr oameni care ies din detenție și nu știu unde să meargă. Fără acte, fără casă, fără familie. Noi vrem să fim acolo exact în clipa aia, să le spunem: există o cale. Nu te mai întoarce înapoi.”

– Aurel Bindean, președinte Liga Deținuților Sibiu

Dincolo de eticheta de „infractor”

Pentru Monica-Andreea Avram, juristă și viitor psiholog, întâlnirea cu Liga Deținuților a fost o întâmplare care i-a schimbat direcția. „Căutam informații pentru lucrarea de licență despre ‘eticheta penală’. Așa am dat peste povestea lui Dragoș. M-a impresionat profund. Am simțit că locul meu e acolo, între oamenii care vor să repare.”

„Mi s-a spus de multe ori: ‘Crezi că poți face oameni buni din infractori?’ Eu cred că da. Pentru că, înainte de toate, sunt oameni. Iar omul poate fi schimbat doar prin înțelegere, nu prin etichetă.”

Monica își amintește de un moment dureros, într-o sală de judecată. „Un inculpat a spus: ‘Vreau la pușcărie, doamna judecător. Acolo m-am obișnuit. Afară n-am nimic.’ E cutremurător să vezi cum libertatea devine o povară. Atunci știi că nu pedeapsa e problema, ci lipsa speranței.”

Terapia – când cineva te ascultă pentru prima dată

Dincolo de legi și documente, Liga Deținuților înseamnă și vindecare. O mână de psihoterapeuți voluntari lucrează cu foști condamnați care, pentru prima dată în viață, sunt ascultați fără să fie judecați.

„Domnul C. a stat 20 de ani în penitenciar, condamnat pentru omor. Acolo a învățat să scrie și să citească. Nu mă interesează vinovăția lui, mă interesează omul. Când a început să vorbească despre copilăria lui, am înțeles că, de fapt, terapia nu vindecă fapta, ci rana care a dus la ea.”

– Andreea Bădescu, psihoterapeut

„Lucrul cu deținuții nu e despre vină, ci despre a le reda umanitatea. Vindecarea începe în clipa în care cineva îți spune: Te văd. Contezi.”

– Oana Năstase, psihoterapeut voluntar

O societate mai sigură prin empatie

Cei din Liga Deținuților știu că reintegrarea nu este un act de caritate, ci o formă de protecție socială. „Fiecare om reintegrat este un pas spre o societate mai sigură”, spune Aurel Bindean. „Recidiva scade când omul are o alternativă. Educația, consilierea, sprijinul real – acestea sunt cheile. Nu frica, nu respingerea.”

„Copiii deținuților sunt victime tăcute ale unui sistem care nu le dă nicio șansă. Dacă îi lași singuri, riști să repeți povestea părinților lor. Noi vrem să rupem cercul acela.”

– Dragoș Stan

Dincolo de ziduri

Liga Deținuților nu e o instituție. E o poveste. O mamă care și-a transformat rușinea în curaj, un fiu care a transformat greșeala în misiune și o mână de oameni care au ales să creadă că lumina se poate naște chiar și din întuneric.

„Nu știu cât vom reuși să schimbăm, dar știu că nu mai putem privi în tăcere”, spune Cornelia Stan.

Iar în ochii ei se vede convingerea adâncă că speranța nu moare nici între ziduri, nici în sufletul celor care au căzut – atâta timp cât cineva îi mai privește cu omenie.