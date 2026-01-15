”neamțul” a tras linie după prima lună la fc hermannstadt: plusuri, minusuri și o concluzie clară / video

După o lună petrecută la FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a tras concluziile: a găsit exact ce se aștepta.

După două jocuri oficiale și trei amicale pe banca sibienilor, plus un cantonament în Turcia, ”Munti” este optimist că va salva pe FC Hermannstadt.

”Am găsit aici exact ceea ce am știut despre Sibiu. Sigur, am discutat foarte mult în această perioadă cu băieții, ei trebuie să identifice problemele care au fost la echipă și de ce au ajuns în această situație. Eu am venit în sprijinul lor și sunt tot timpul în spatele lor, îmi asum responsabilitatea. Am mai spus-o, am un grup de jucători valoros care trebuie să dea tonul la revenirea echipei. Fiecare joc este pentru noi de totul sau nimic, trebuie să adunăm puncte ca să ieșim din această situație” a declarat Dorinel Munteanu.

FC Hermannstadt este penultima în clasamentul Superligii, după o primă parte de sezon foarte slabă sub comanda fostului antrenor, Marius Măldărășanu.

”Mă preocupă perfecționarea echipei”

Actualul tehnician al sibienilor spune că salvarea de la retrogradare va depinde doar de jucători săi.

”Trebuie să identificăm care au fost cauzele declinului nostru, dar mă preocupă mai mult perfecționarea echipei noastre, a sistemului, a jocului, a agresivității, al determinării. Dar eu unul, împreună cu echipa, nu mă uit foarte mult la adversari, ci să facem ceea ce trebuie să facem noi. Totul depinde numai de noi” a adăugat ”Munti”.

” Neamțul” a fost impresionat de reacția jucătorilor la sfaturile sale. ”M-a impresionat Capacitatea lor de reacție la ceea ce am discutat în foarte, foarte scurt timp. Să știți că au înțeles destul de mult ceea ce am vrut de la ei. Și pe asta mă bazez pe grup, pe unitatea grupului și bineînțeles că pot fi zile când nu le iese jocul, dar vreau determinare din partea echipei. Vreau să își dorească necondiționat ca echipa să rămână în Superligă” a încheiat Dorinel Munteanu.