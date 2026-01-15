nu scăpăm de frig: urmează încă 5 zile cu temperaturi scăzute în județul sibiu

Județul Sibiu se va confrunta în următoarele zile cu temperaturi foarte scăzute și condiții de iarnă dificile, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie.

Se anunță ger mai ales noaptea și dimineața, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului. Locuitorii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale și să fie precauți în zonele cu drumuri alunecoase.

ANM a emis o informare meteorologică valabilă de miercuri, 15 ianuarie, ora 20:00, până luni, 20 ianuarie, ora 10:00, pentru întreaga țară. Cele mai afectate vor fi nordul și estul Moldovei, unde minimele vor scădea între -16 și -8 grade, iar gerul va persista chiar și pe timpul zilei, cu valori de -12 până la -10 grade.

Prognoza pe regiuni:

Sibiu și Transilvania: Precipitații mixte la munte și în zonele montane, cu polei izolat. Gerul se va accentua pe timpul nopților, iar ziua temperaturile vor rămâne sub 0 grade.

Nord și est Moldova: Noaptea de 15 spre 16 ianuarie va fi geroasă, cu minime între -13 și -8 grade. În timpul zilei, valorile se vor menține în jur de -10 grade. Gerul se va extinde treptat și în restul regiunilor.

Sud și est: Răcire accentuată pe 16 ianuarie.

Banat și Crișana: Precipitații sub formă de ploaie.

Oltenia și Muntenia: Ninsoare temporară.

Maramureș și Dobrogea: Precipitații mixte izolate.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sud-estice, cu viteze de 40–50 km/h. ANM a emis COD GALBEN pentru nordul și estul Moldovei, unde gerul va fi accentuat mai ales noaptea.

FOTO Asociația Prietenii Naturii Sibiu