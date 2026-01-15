prins de polițiști în sibiu și trimis direct la aiud. a sfidat ordinul de protecție

Ieri, 14 ianuarie 2026, în jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat, pe raza municipiului Sibiu, un bărbat de 31 de ani.
Pe numele său, Judecătoria Sibiu a emis, la data de 12 ianuarie, un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a unui ordin de protecție.
Bărbatul a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu executare și a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, pentru a-și ispăși pedeapsa.
FOTO ARHIVĂ
Ultima oră
- Comuna Axente Sever, fără poștaș de peste trei luni. Localnicii sunt nevoiți să meargă la Mediaș pentru pensii. Primar: „E de neimaginat” acum 2 minute
- Robert Fotache își continuă mandatul de manager interimar al celui mai mare spital din Sibiu acum 23 de minute
- Probleme mari pentru FC Hermannstadt înaintea meciului cu Farul: ”Munti” e îngrijorat / video acum 27 de minute
- Caz uluitor la 90 de kilometri de Sibiu: o mamă și-a ucis pruncul și l-a abandonat într-un sac acum 28 de minute
- Sibienii pot plăti din nou taxele și impozitele prin ghișeul.ro acum o oră