prins de polițiști în sibiu și trimis direct la aiud. a sfidat ordinul de protecție

Ieri, 14 ianuarie 2026, în jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat, pe raza municipiului Sibiu, un bărbat de 31 de ani.

Pe numele său, Judecătoria Sibiu a emis, la data de 12 ianuarie, un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a unui ordin de protecție.

Bărbatul a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu executare și a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, pentru a-și ispăși pedeapsa.

FOTO ARHIVĂ