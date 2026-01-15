probleme mari pentru fc hermannstadt înaintea meciului cu farul: ”munti” e îngrijorat / video

FC Hermannstadt nu scapă de ghinion și are destule absențe în lot pentru primul meci oficial al anului, cel de sâmbătă, de la Ovidiu, cu Farul Constanța.

Antrenorul sibienilor, Dorinel Munteanu nu poate conta pe cinci jucători pentru deplasarea de la Ovidiu, pentru meciul de sâmbătă, cu Farul, primul oficial din acest an.

”Avem ceva probleme de lot cu câțiva jucători, de aceea facem deplasarea în lot destul de restrâns. Sigur, sunt probleme care mă frământă puțin, dar trebuie să găsim soluții, să fiu inspirat, în primul rând să alcătuiesc primul unsprezece și, bineînțeles, cei cinci sau șase care vor sta pe bancă ca să intre, să ajute echipa. Dacă jucăm normal, ar fi bun un punct, dacă jucăm bine, îmi doresc 3 puncte. Bineînțeles că a treia variantă, chiar dacă în mintea mea o iau în calcul, n-aș crede, pentru că ne-am pregătit foarte bine în această perioadă” a anunțat Dorinel Munteanu într-o conferință de presă susținută joi, la Sibiu.

Foto: FC Hermannstadt

Silviu Balaure este în recuperare după o operație de ligamente și el va reveni în play-out. Florin Bejan are probleme musculare suferite în penultimul meci de anul trecut și a ratat stagiul de pregătire din Antalya.

Alți doi jucători s-au accidentat în cantonamentul din Turcia, este vorba de Kalifa Kujabi și noul venit, bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski. În plus, un alt jucător venit în această iarnă, Chris Afalna este suspendat.

”Să nu mă doară capul dacă se accidentează un jucător”

”Asta mă îngrijorează cel mai mult, trebuie să punem accent foarte mult pe recuperarea băieților, pe investigații și așa mai departe, dar fac parte din fotbal. De aceea, de la început am fost adeptul concurenței pe post, adică vreau câte doi jucători de aceeași valoare pe post, că dacă cumva se accidentează un jucător, să pot să-l înlocuiesc fără să mă doară capul” a mai spus Dorinel Munteanu.

Sibienii sunt penultimii în clasament, cu 13 puncte din 21 de meciuri. Marinarii ocupă locul 10, cu 27 de puncte.

Meciul Farul Constanța – FC Hermannstadt este programat sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 17.45, la Ovidiu.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Stoica, Karo, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Albu – Chițu, Buș, Neguț.