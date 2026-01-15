raluca turcan, mesaj ferm de ziua culturii: „cultura nu trăiește din declarații festive”

Deputatul de Sibiu Raluca Turcan a transmis, de Ziua Culturii Naționale, un mesaj axat pe nevoia de respect real față de patrimoniul cultural românesc.

Aceasta subliniază că aprecierea culturii nu poate rămâne doar la nivel simbolic și că este nevoie de decizii ferme și acțiuni concrete pentru protejarea și dezvoltarea patrimoniului național.

În mesajul său, Raluca Turcan formulează o cerință clară către autorități: continuarea, fără întârzieri, a programului „Temelii Culturale”, inițiat în mandatul său de ministru al Culturii. Deputatul avertizează că programul nu trebuie tratat ca un proiect secundar, amânat „când vor fi bani”, ci trebuie dus mai departe la capacitate maximă, având în vedere importanța sa strategică pentru identitatea culturală a României.

Mesajul deputatei Raluca Turcan

“De Ziua Culturii Naționale, oamenii politici au, la fel ca mulți alți români, gânduri de recunoaștere și de prețuire față de tot ceea ce înseamnă cultura românească. Dar cultura nu trăiește din declarații festive. Eu am o cerință. Clară.

Vreau ca „Temelii Culturale” – program inițiat în mandatul meu de ministru al culturii, pentru care am adus finanțare și am semnat acordul – să meargă mai departe. La turație maximă, nu cu viteza melcului. Să nu fie trecut la capitolul „când o să avem bani” sau “cât se poate”.

Anul trecut, acest efort a fost continuat și consolidat. Din Parlamentul României am susținut cu tărie programul, iar Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat accesarea împrumutului de 140 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, sumă dublată din bugetul de stat, adică investiții în patrimoniul cultural de 280 de milioane de euro. A fost o decizie care a confirmat seriozitatea și anvergura proiectului.

Programul „Temelii Culturale” vizează restaurarea și modernizarea a 14 obiective culturale de importanță națională și europeană, o mândrie pentru toți românii:

* Construirea sălii de spectacole a Operei Naționale Române din Iași, o instituție emblematică, dar fără un sediu modern. Noul proiect prevede o clădire în Copou, cu o amprentă la sol de 5.000 mp, dotată cu o sală de spectacole la standarde internaționale, spații de repetiție, ateliere și zone dedicate publicului.

* Construirea unui corp nou de clădire pentru Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București, necesar pentru extinderea spațiilor expoziționale și pentru punerea în valoare a unora dintre cele mai importante colecții științifice din România.

* Restaurarea și modernizarea integrală Opera Națională București și construirea unui depozit de decoruri, pentru siguranța clădirii, condiții moderne de producție artistică și protejarea patrimoniului scenic.

* Restaurarea și amenajarea Muzeului Național „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, un spațiu esențial pentru valorizarea operei și moștenirii unuia dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX, cu atât mai mult cu cât “Ansamblul monumental «Calea Eroilor» este acum în lista UNESCO a Patrimoniului Mondial al Umanității, statut ce consolidează importanța culturală a zonei și creează premise reale pentru dezvoltarea turismului cultural.

* Restaurarea Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naționale a României, un obiectiv de importanță europeană care adăpostește manuscrise și tipărituri de patrimoniu excepțional printre care celebrul CODEX AUREUS, cel mai valoros manuscris medieval occidental din România.

* Consolidarea, restaurarea și amenajarea sediului Muzeului Național de Artă Contemporană din București MNAC Bucharest, pentru crearea unor spații adecvate artei contemporane și dialogului cultural actual, dar și pentru extinderea oportunităților de expunere și achiziție de artă contemporană, încurajând astfel vizibilitatea și susținerea tinerilor artiști.

* Restaurarea parțială a interiorului și refacerea unor instalații la Ateneul Roman, unul dintre simbolurile culturii românești, pentru conservarea în siguranță a unei clădiri-emblemă care a demonstrat importanța europeană când a primit Marca Patrimoniului European în 2024.

* Restaurarea și amenajarea Vilei Regina Maria din Mamaia, județul Constanța, și a terenului aferent, cu scopul punerii în valoare a unui reper istoric și cultural legat de memoria Casei Regale.

* Restaurarea și punerea în valoare a domeniului de la Tescani – casa-muzeu, capela și anexele Secției „Dumitru și Alice Rosetti-Tescanu – George Enescu”, un loc esențial pentru patrimoniul muzical și cultural românesc.

* Consolidarea și restaurarea Casei Samurcaș din cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, clădire de patrimoniu care face parte din identitatea unuia dintre cele mai importante muzee etnografice din Europa.

* Restaurarea și punerea în valoare a Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni – Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași, un simbol al celei mai vechi civilizații neolitice din Europa, păstrat și valorificat prea modest până acum.

* Consolidarea, restaurarea și amenajarea Vilei arhitectului Paul Gottereau, spațiu cultural al Institutului Național al Patrimoniului, legat de unul dintre cei mai importanți arhitecți ai României moderne.

* Restaurarea și amenajarea Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, instituție fundamentală pentru înțelegerea istoriei și identității Transilvaniei în context național și european.

* Consolidarea, restaurarea și amenajarea sediului Administrației Fondului Cultural Național din București, pentru asigurarea unui cadru funcțional adecvat gestionării finanțărilor culturale.

Programul „Temelii culturale” pune în valoare o parte importantă din cel mai prețios patrimoniu al României. Un stat care își tratează patrimoniul cu indiferență își pierde rădăcinile, iar eu cred într-o Românie care își apără identitatea prin fapte, nu prin declarații festive și atât. De aceea, sper că Ministerul Culturii, Guvernul și toate autoritățile implicate să înțeleagă miza și să prioritizeze acest program, astfel încât el să meargă înainte coerent, accelerat și fără sincope.“