robert fotache își continuă mandatul de manager interimar al celui mai mare spital din sibiu

Mandatul lui Robert Fotache în funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu a fost prelungit. Decizia a fost luată de Consiliul Județean Sibiu, care precizează că, în următoarele luni, ar urma să fie organizat concursul pentru ocuparea postului de manager cu mandat deplin.

Robert Fotache rămâne manager interimar

Robert Fotache a fost numit manager interimar la finalul lunii aprilie 2025, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru o perioadă de maximum șase luni. Mandatul său a ajuns la termen în luna octombrie, motiv pentru care Consiliul Județean (CJ) Sibiu a dispus prelungirea acestuia.

„Începând cu data de 29.10.2025, prin dispoziția nr.369/23.10.2025 a Consiliului Județean Sibiu, se numește în funcția de manager interimar, domnul Robert Nicolae Fotache până la revocarea unilaterală, dar nu mai mult de 6 luni”, se arată într-un răspuns al CJ Sibiu pentru Ora de Sibiu.

Organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager al SCJU Sibiu este condiționată de stabilirea noilor norme metodologice de către Ministerul Sănătății. Potrivit Legii nr. 163 din 23 octombrie 2025, termenul pentru publicarea acestor reglementări este de 90 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, respectiv până la 27 ianuarie 2026.

Managerul, în concediu: a suferit un AVC

În prezent, Robert Fotache se află în concediu medical, după ce, în luna decembrie, a suferit un accident vascular cerebral. Atribuțiile managerului interimar au fost preluate, începând de la jumătatea lunii decembrie, de directorul de îngrijiri al spitalului, Laurențiu Ghinoiu.

Reprezentanții SCJU Sibiu au confirmat că Fotache se află în continuare în concediu medical.

