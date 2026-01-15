s-au anunțat prețurile biletelor pentru fc hermannstadt - dinamo: sunt duble!

FC Hermannstadt a pus la vânzare online biletele pentru cel mai atractiv meci rămas din acest sezon, cel cu Dinamo București.

Meciul FC Hermannstadt – Dinamo București este programat la Sibiu pe 23 ianuarie, de la ora 20.00, iar interesul în jurul acestuia este unul major.

Cum era de așteptat, conducerea clubului FC Hermannstadt a mărit considerabil prețul tichetelor de acces, în încercarea de a realiza o rețetă financiară de succes.

Foto: FC Hermannstadt

Astfel, prețul biletelor este 100 lei la Tribuna 1, 90 lei la Tribuna 2 și 50 lei la peluze. La Tribuna 2 există și pachete ”Family Zone”, unde pentru copil se poate lua bilet la preț redus, cu loc alăturat adultului care plătește preț întreg. Tichetele sunt disponibile online pe platforma Bilete.ro.

Copiii sub 6 ani au intrarea gratuită, dar nu au loc alocat, așa că este recomandat să stea în brațele părinților sau însoțitorului.

Începând din 21 ianuarie, biletele vor fi disponibile și fizic, la casa de bilete de la Stadionul Municipal.

Program casa de bilete / Stadionul Municipal Sibiu:

-Miercuri, 21 ianuarie, orele 13-19

-Joi, 22 ianuarie, orele 13-19

-Vineri, 23 ianuarie(ziua meciului), de la ora 14