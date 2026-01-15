Elevii din județul Sibiu care au fost nevoiți să participe la cursuri online din cauza unor defecțiuni la centralele termice de la Școala din Mihăileni și de la Școala Gimnazială Marpod au revenit joi la școală.

Două școli din județul Sibiu au desfășurat cursurile în format online, iar într-o altă școală activitatea didactică a fost suspendată complet. Începând de joi, 15 ianuarie, toate unitățile de învățământ afectate și-au reluat activitatea normală, cu prezență fizică la cursuri.

Este vorba despre școala din localitatea Mihăileni, unde învață aproximativ 150 de elevi. Aici, cursurile nu s-au desfășurat nici fizic, nici online, urmând ca orele pierdute să fie recuperate ulterior. De asemenea, elevii de la Școala Gimnazială Marpod au participat la cursuri în sistem online.

Reamintim că miercuri, 50 de copii nu au ajuns la școală din cauza autobuzului care s-a defectat. Mai exact, aproape 50 de elevi care învață la Școala Gimnazială din Brădeni și la Școala Gimnazială din Mihăileni participă la cursuri online

Citește și: Zeci de elevi din Brădeni și Mihăileni nu au ajuns miercuri la școală. S-a defectat autobuzul

Citește și: Iarna închide școli în județul Sibiu: avarii la centrale, cursuri mutate online / update