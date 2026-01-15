se apropie cel mai așteptat eveniment al începutului de an: programul complet de la fuga lolelor

Agnita devine, pe 25 ianuarie 2026, capitala tradițiilor săsești, odată cu sărbătorirea a 20 de ani de la reînvierea Obiceiului Lolelor, cunoscut și sub denumirea germană „Urzellauf”.

Evenimentul aniversar este așteptat să adune aproximativ 350 de lole și personaje tradiționale, dar și mii de spectatori din țară și din străinătate.

Obiceiul, atestat documentar încă din 1689, a fost readus la viață în anul 2006 de un învățător din Agnita, împreună cu cei 14 elevi ai săi. De la un gest simbolic, tradiția a crescut spectaculos și a devenit astăzi un eveniment care implică aproape întreaga comunitate locală, cu sute de membri activi și un puternic impact cultural și turistic.

Cum a luat viață tradiția lolelor

Anul acesta, momentul are o semnificație aparte: o parte dintre cei 14 elevi care au participat la relansarea obiceiului vor îmbrăca din nou costumul de lolă, la vârsta de 30 de ani, aceeași pe care o avea învățătorul lor în urmă cu două decenii. Parada promite un spectacol impresionant de culoare și sunet, cu măști tradiționale, tălăngi, bice și fanfară, dar și cu mii de gogoși pregătite pentru participanți și vizitatori.

Lolelele poartă gogoși în clești din lemn, pe care le oferă celor care se sperie, iar la prezentarea simbolurilor breslelor se ghemuiesc pentru a le oferi spectatorilor o vizibilitate mai bună. Printre lolese se află bărbați și femei, copii, muncitori, meseriași, profesori, ingineri, studenți, avocați, medici sau notari, cea mai tânără având sub 2 ani, iar cea mai bătrână 79 de ani.

Activități speciale pentru elevii din județul Sibiu

Organizatorul evenimentului, Asociația Breasla Lolelor, a pregătit și activități speciale dedicate elevilor din județul Sibiu. În sălile Școlii „G.D. Teutsch” vor avea loc expoziții de fotografie, proiecții de film și ateliere interactive, unde copiii vor putea picta măști, îmbrăca un costum de lolă, pocni din bici sau învăța versuri în dialect săsesc.

“Vom organiza și concursuri și vă vom povesti cum se distrează lolele și ce rol au ele defapt, pentru a vă oferi o aventură de neuitat.” transmit organizatorii

Programul evenimentului

Programul zilei începe la ora 10:00, cu parada lolelor pe strada Avram Iancu și continuă între orele 12:00 și 14:00 cu activități educativ-distractive la Școala „G.D. Teutsch”, iar până la ora 18:00 lolele vor anima orașul, alergând pe străzi și vizitând prieteni, așa cum se întâmpla odinioară.

Evenimentul transformă Agnita, oraș situat pe Valea Hârtibaciului, într-un important punct de atracție culturală la început de an și readuce în prim-plan o moștenire săsească valoroasă, păstrată astăzi cu respect și entuziasm de întreaga comunitate locală.

“Mii de gogoși tradiționale vor fi pregătite, iar turiști din țară și din străinătate sunt așteptați la sărbătoare, să se bucure de o paradă colorată impresionantă, cu zgomot de tălăngi și bice și fanfară, și să cunoască o parte din trecutul săsesc al localității.” transmit organizatorii