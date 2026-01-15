sibienii nu s-au mai înghesuit să plătească impozitele: scădere vertiginoasă a încasărilor față de 2025 în prima zi

Primăria Sibiu a încasat, în prima zi de plată a impozitelor din acest an, peste 1,7 milioane de lei. Suma este mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu toate că numărul de sibieni care s-au grăbit să își achite obligațiile fiscale a fost mai mic.

Numărul contribuabililor care au efectuat plăți în prima zi a fost cu aproximativ 30% mai mic față de anul precedent, potrivit reprezentanților administrației locale.

„În prima zi de încasări din acest an – luni, 12 ianuarie – s-au înregistrat 3.072 de operațiuni de plată, în valoare totală de 1.750.392 de lei. Dintre acestea, 2.232 au fost realizate online, prin intermediul portalului e-administrație, al aplicației mobile e-Primăria Sibiu și pe ghișeul.ro. Restul de 840 de plăți au fost efectuate prin mijloace fizice, la ghișeele Direcției Fiscale, la oficiile poștale, stațiile SelfPay și la ghișeul digital din sediul Primăriei”, a declarat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Prin comparație, în prima zi de încasări a anului 2025 au fost înregistrate 4.387 de operațiuni de plată, în valoare totală de 1.737.393 de lei. Dintre acestea, 2.329 au fost efectuate prin mijloace electronice, iar 2.058 au fost realizate la ghișee.