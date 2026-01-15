sibienii pot plăti din nou taxele și impozitele prin ghișeul.ro

Primăria Municipiului Sibiu anunță că, începând de astăzi, 15 ianuarie, locuitorii pot achita din nou taxele și impozitele locale prin platforma națională ghișeul.ro.

Accesul a fost suspendat temporar din cauza unor probleme de comunicare între portalul local de plăți electronice și ghișeul.ro, aflat în perioada de optimizare.

De asemenea, plata se poate efectua și prin portalul local: e-administratie.sibiu.ro sau prin aplicația mobilă e-Primăria Sibiu, cu aceleași funcționalități.

Pentru toate modalitățile de plată, fie online, fie direct la ghișeele primăriei, consultați acest link.