stradă închisă lângă stadionul municipal sibiu: cade zăpadă de pe acoperiș

Un tronson al străzii Octavian Goga, din zona Stadionului Municipal Sibiu, a fost închis temporar traficului auto începând de joi seară, din cauza zăpezii acumulate pe acoperișul stadionului, care a început să se desprindă și să cadă.

Decizia a fost luată pentru siguranța pietonilor și a șoferilor, în contextul temperaturilor ușor mai ridicate, care favorizează alunecarea masei de zăpadă. Măsura a fost aplicată cu sprijinul Poliției Municipiului Sibiu.

Concret, este închis traficul auto pe porțiunea cuprinsă între giratoriul de la intersecția străzii O. Goga cu strada N. Olahus și intersecția cu strada D. Anghel, până la degajarea completă a zăpezii de pe acoperișul stadionului.

Echipaje ale Poliției Locale Sibiu sunt prezente în zonă și ghidează șoferii pe rute ocolitoare, în funcție de direcția de deplasare. Pietonii sunt direcționați să circule pe trotuarul opus celui din imediata apropiere a stadionului.

În ceea ce privește elevii Școlii I.L. Caragiale, care desfășoară cursuri în sălile amenajate la Stadionul Municipal, autoritățile au anunțat că va fi amenajat un culoar de siguranță, astfel încât accesul la ore să se facă în condiții normale și fără riscuri.

Restricțiile rămân valabile până la finalizarea operațiunilor de îndepărtare a zăpezii, iar autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să respecte indicațiile polițiștilor din teren.