sua suspendă acordarea de vize pentru 75 de țări: pe listă este și republica moldova

Statele Unite vor suspenda, începând cu 21 ianuarie 2026, procesarea vizelor pentru cetățeni din 75 de țări, ca parte a unei măsuri de înăsprire a politicii de imigrație.

Decizia face parte dintr-o reevaluare amplă a criteriilor de selecție și verificare a solicitanților. Printre țările afectate se numără Rusia, Somalia, Afganistan, Brazilia, Iran, Irak, Egipt, Nigeria, Thailanda și Yemen.

Scopul este blocarea accesului solicitanților care ar putea deveni o „povară publică” pentru Statele Unite, adică persoane dependente de beneficii sociale sau ajutoare guvernamentale.

„Departamentul de Stat își va folosi autoritatea de lungă durată pentru a declara ineligibili potențiali imigranți care ar deveni o povară publică pentru Statele Unite și ar exploata generozitatea poporului american”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Tommy Piggott.

Potrivit Mediafax, suspendarea va rămâne în vigoare până la finalizarea unei reevaluări complete a procesului de acordare a vizelor. Noile criterii permit respingerea cererilor de viză în funcție de factori precum starea de sănătate, vârsta, nivelul de cunoaștere a limbii engleze, situația financiară sau posibila nevoie de îngrijiri medicale pe termen lung.

Reacția Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a subliniat că măsura americană are caracter administrativ și nu reprezintă o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA.

Cererile pentru vize pot fi depuse și intervievate, însă emiterea efectivă a vizelor este temporar suspendată. În ceea ce privește Republica Moldova, impactul măsurii este limitat, având în vedere că numărul vizelor emise anual la Chișinău este redus.

