tânăr atacat de un câine pe stradă, în turnișor: a ajuns cu răni la spital / video

Un incident a avut loc în seara de 14 ianuarie, în jurul orei 21:30, în cartierul Turnișor din Sibiu, unde un bărbat a fost atacat și mușcat de un câine de talie mare, aparent îngrijit și purtând zgardă. Animalul ar fi agresiv de mai mult timp, spun locuitorii din zonă.

Ionela, logodnica victimei, povestește că totul s-a întâmplat în momentul în care au ieșit din scara blocului de pe șoseaua Alba Iulia nr. 77. Câinele atacase deja o femeie în vârstă care își plimba cățelul, iar bărbatul a intervenit pentru a o apăra.

„Când am coborât din bloc, câinele sărise pe o femeie bătrână. Urla de frică. Logodnicul meu s-a băgat să o apere, iar câinele a sărit pe el și l-a mușcat de mână, prin haine. Nu îi mai dădea drumul. Abia cu ajutorul unui băiat am reușit să îi smulgem mâna din gura câinelui”, a declarat Ionela.

„A sărit și la mine, aveam copilul în brațe”

Femeia spune că animalul a încercat să atace mai multe persoane, inclusiv pe ea, în timp ce avea în brațe un copil de 1 an și 11 luni. „Eram cu bebelușul în brațe și a sărit și la noi. Nu pleca, nu se speria. Dădeam cu ce aveam la îndemână ca să-l alungăm”, a mai spus aceasta.

Câinele nu părea a fi unul fără stăpân. „Era foarte curat, alb, îngrijit, avea zgardă. Nu era murdar, deși afară era zăpadă. Clar nu era un câine de pe stradă”, susține Ionela, care a reușit să îl filmeze după incident.

După atac, bărbatul a ajuns la Spitalul Județean Sibiu, unde i s-a spus că nu sunt locuri și că situația nu reprezintă o urgență. Ulterior, a mers la Spitalul Militar, de unde a fost trimis către Boli Infecțioase, din cauza stării mâinii – umflată, dureroasă și încleștată. Acesta urmează să facă tratamentul antirabic.

„Mâna îi făcea spume, îl doare foarte tare. Ne gândim ce se putea întâmpla dacă mușca femeia aceea și cădea sau dacă era un copil. Sunt mulți copii în zonă”, a mai spus Ionela.

Locatarii din cartier spun că nu este prima dată când câinele este văzut agresiv. Mai mulți curieri și vecini ar fi avut probleme cu animalul, care ar ataca oameni și mașini.

„De două săptămâni tot dă târcoale pe lângă blocuri. Lumea îl mai hrănește pe la gunoaie. Nu știm al cui este, nimeni nu îl recunoaște. Dar nu e normal să trăim ca în sălbăticie. Înțeleg că animalele au suflet, dar siguranța oamenilor, a copiilor, trebuie să fie pe primul loc”, a concluzionat Ionela.