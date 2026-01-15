tânără dată dispărută: a plecat din brateiu și nu s-a mai întors

Poliţiştii sibieni caută o tânără în vârstă de 25 ani, care ar fi plecat în cursul zilei de ieri către localitatea Blaj, fără a reveni la domiciliu.

Persoanele ce pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acesteia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.

La data de 14 ianuarie a.c., în jurul orei 18:20, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, au fost sesizați prin apel 112, de către o femeie cu privire la faptul că, sora sa, Horvat Anca în vârstă de 25 ani, a plecat de la domiciliu din localitatea Brateiu, fără a mai reveni.

Semnalmente: înălțime 155 m, greutate 50kg, par șaten-lung, ochii negri.

Semne particulare: tatuaj pe mâna stângă cu numele „ Tudor “

La momentul plecării tanara purta un compleu de culoare negru cu inscripții de culoare alb, cu linii verticale și orizontale, nasturi de culoare albă, pantaloni de culoare roșu cu dungi albe și pantofi de culoare crem cu dungă albă .

