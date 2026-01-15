turnul sfatului intră în reabilitare: se închide timp de 2 ani

Primăria Sibiu a emis ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare a Turnului Sfatului la data de 19 ianuarie 2026.

În aceste condiții, pentru a permite desfășurarea intervențiilor ample, Turnul Sfatului este închis vizitatorilor începând din această săptămână, pe o perioadă de 24 de luni.

Asocierea Decorint SRL din Cluj Napoca & Domino Construct Expert SRL din Mureș va executa lucrările, în cadrul unei investiții în valoare de 9,27 milioane de lei, pentru care Primăria Sibiu a obținut fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regiunea Centru.

Reamintim pe scurt principalele lucrări prin care Turnul Sfatului va fi reabilitat, conservându-i-se autenticitatea, și va adus în prezent prin elemente smart:

Fațadele vor fi restaurate, iar componentele decorative din piatră vor fi puse în valoare

Tâmplăriile din lemn ale ferestrelor se vor înlocui cu tâmplării metalice, realizate în tehnici tradiționale. Pe placarea metalică a pervazurilor unor ferestre vor fi inscripționate în alfabetul Braille informații despre spațiile respective, istoricul obiectivului, precum și descrieri ale perspectivelor de belvedere din toate cele 4 direcții

Zonele degradate ale învelitorii din tablă de cupru vor fi reparate

Zidăria și tencuielile interioare vor fi curățate,

Pardoselile din cărămidă și lemn din interiorul Turnului vor fi refăcute

Scările vor fi restaurate și reabilitate, iar balustradele și mâna curentă din lemn vor fi înlocuite cu piese metalice. Noua mână curentă a scărilor interioare va conține informații descriptive despre spațiile interioare, dar și date despre istoricul obiectivului și semnificația lui, gravate în alfabetul Braille.

Și mecanismul ceasului din Turn și cutia sa de protecție vor fi reabilitate, iar greutățile mecanismului vor fi expuse la etajul 5 al Turnului

Pentru ca Turnul să poată fi utilizat pentru expoziții, va fi amplasat aici un mobilier special, cu iluminat special

Instalația electrică va fi refăcută și se va crea un nou iluminat ambiental

Pentru protecția monumentului se va monta o instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, iar șarpanta va fi ignifugată

Va fi montat și un sistem de alarmare împotriva efracției și unul de supraveghere video.

Prin acest proiect vom crea și un audio guide care va face experiența vizitatorilor mai plăcută și mai informativă. Pentru accesibilizare, se va crea un tur virtual detaliat, care să faciliteze „vizitarea” Turnului de către persoanele cu dizabilități.