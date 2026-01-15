val de viroze la sibiu după sărbători: peste 1.000 de cazuri într-o singură săptămână

Cea de-a doua săptămână de monitorizare a afecțiunilor virale din 2026 arată o creștere semnificativă a infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare, o ușoară creștere a numărului de pneumopatii și o scădere a cazurilor de gripă.
Gripa
În perioada 5-11 ianuarie, au fost raportate 179 de cazuri de gripă, dintre care 22 confirmate prin test PCR, la persoane cu vârste între 31 și 88 de ani (5 bărbați și 17 femei). Din păcate, au fost înregistrate două decese: un bărbat de 90 de ani și o femeie de 86 de ani.
Formele de boală au fost în general ușoare sau medii, majoritatea infectărilor fiind în rândul copiilor sub 14 ani. Internările s-au concentrat la vârstnici (peste 65 de ani) și bebeluși sub un an.
Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul cazurilor de gripă a scăzut cu 120, iar față de aceeași perioadă din 2025, este mai mic cu 35 de cazuri. De la începutul sezonului gripal, 27.427 de persoane s-au vaccinat, subliniind importanța vaccinării antigripale pentru prevenirea formelor severe de boală.
|GRIPĂ
|Total
|0-1
|2-4
|5-14
|15-49
|50-64
|>65
|Total
|179
|36
|34
|45
|25
|16
|23
|Internări
|51
|14
|3
|6
|3
|9
|16
|Decese
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
Infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)
Numărul cazurilor a fost de 1.099, în creștere cu 415 față de săptămâna precedentă, ca urmare a reluării activităților după sărbători. Majoritatea cazurilor au fost ușoare, iar internarea a fost necesară doar în 43 de cazuri, dintre care 42 la copii sub 15 ani. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul infectărilor este mai mic cu aproximativ 600 de cazuri.
|IACRS
|Total
|0-1
|2-4
|5-14
|15-49
|50-64
|>65
|Total
|1.099
|129
|162
|183
|434
|102
|89
|Internări
|43
|31
|6
|5
|1
|0
|0
|Decese
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Pneumopatii
În aceeași perioadă, s-au înregistrat 314 cazuri de pneumopatii, cele mai multe la persoane adulte și vârstnice. Formele mai severe au necesitat internarea în 106 cazuri, iar un bărbat de 75 de ani a decedat din cauza unei pneumopatii suprapuse pe afecțiuni cronice.
|Pneumopatii
|Total
|0-1
|2-4
|5-14
|15-49
|50-64
|>65
|Total
|314
|21
|29
|35
|87
|57
|85
|Internări
|106
|15
|7
|7
|9
|22
|46
|Decese
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
Date cumulative (29 septembrie 2025 – 11 ianuarie 2026)
- Cazuri de gripă: 971 (62 confirmate prin RT PCR)
- Infecții acute ale căilor respiratorii superioare: 19.897
- Pneumopatii: 4.020
