victoria care schimbă tot! măgura câștigă și se apropie de play-off

În primul meci oficial din acest an, echipa de handbal Măgura Cisnădie a câștigat joi pe teren propriu, scor 33-30 cu Gloria Bistrița 2.

Handbalistele de la Măgura Cisnădie au început tare meciul cu ”satelitul ”Gloriei Bistrița și conduceau cu 8-2 după 11 minute.

Până la pauză, jocul s-a mai echilibrat și Cisnădia era în avantaj după prima repriză cu 18-15.

Echipa pregătită de Alexandru Weber s-a desprins după 50 de minute la 30-23 și își asigurase victoria. La final, Măgura s-a impus cu 33-30 și a făcut un pas mare spre play-off-ul de promovare.

Măgura a urcat pe locul 2 în Seria C, cu 15 puncte din 10 jocuri, devansând adversara din acest meci, Gloria Bistrița 2. CSM Tg. Mureș este lider detașat în Seria C.

Primele două clasate din serie și cele mai bune două locuri 3 vor merge la play-off-ul de promovare. În play-off promovare se merge cu punctele acumulate în jocurile cu celelalte echipe din serie calificate în faza următoare și se va juca sistem tur-retur cu formațiile calificate din cealaltă serie.

Astfel, Măgura va merge cu punctele acumulate în meciurile cu CSM Tg. Mureș și CSU Cluj-Napoca. În play-off sunt ca și calificate din celalalte serii: Star Mioveni, Știința București, CSM Iași 2020.

MĂGURA: Dumitriu, Ilie, Albu – An. Dina 9, Toth 8, Macovei 5, Tâmplaru 4, Onofrei 3, Tomescu 3, Blejusca 1, Brumaru.