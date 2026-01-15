weekend animat la sibiu: expoziții de animale exotice, spectacole de teatru, dar nu rata nici meciul lui csu!

Sibienii au la dispoziție un weekend plin, cu activități pentru toate gusturile: drumeții în natură, spectacole pentru copii, concerte, sport și evenimente speciale.

Iubitorii de mișcare și aer curat sunt invitați la două drumeții ușoare marca „Anii Drumeției”, potrivite pentru toate vârstele. Vineri, 17 ianuarie, are loc o drumeție în Colinele Veseudului, însoțită de un atelier de cătină, cu ghidul Nicoleta Ocneriu.

Duminică se va desfășura o altă drumeție, de data aceasta în Pădurea Catrina, cu ghidul Mihai Proca. Ambele trasee sunt dedicate celor care vor să petreacă câteva ore în natură. (Detalii aici)

Muzică la Catedrala Evanghelică

Un concert de orgă are loc sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 19:00, la Catedrala Evanghelică din Sibiu. Prețul unui bilet este de 20 de lei.

Filme noi la CineGold

Cinefilii pot alege dintre cele mai noi producții cinematografice, proiectate la CineGold Sibiu. „Un weekend criminal”, „Spre Nord”, „După 28 de ani: Templul Oaselor”, „Insitinct Primar”, „Viața privată” sunt doar o parte dintre cele mai noi filme care pot fi urmărite în acest weekend la Cinegold.

Expoziție de animale exotice

Exotic Expo Sibiu revine duminică, 18 ianuarie, pe strada Malului nr. 2, între orele 11:00 și 15:00. Vizitatorii vor putea vedea tarantule gigantice, șerpi impresionanți, șopârle colorate și insecte rare, într-un eveniment dedicat pasionaților de animale exotice. Intrarea costă 20 de lei.

Meci de baschet

CSU Sibiu joacă împotriva Rapid București, vineri, 16 ianuarie, de la ora 19:00, la Sala Transilvania.

Evenimente pentru copii

La Teatrul Gong, spectacolul „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” se joacă sâmbătă, 17 ianuarie, și duminică, 18 ianuarie, de la ora 11:00. Tot sâmbătă au loc ateliere de comunicare prin artă pentru cei mici, de la orele 10:00 și 12:00. Biletul costă 12 lei.

De asemenea, la Sala Thalia, sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 11:00, este programat spectacolul „Spărgătorul de nuci”, dedicat copiilor și întregii familii. Bitele pot fi achiziționate online.

Spectacole la Teatrul „Radu Stanca”

La Teatrul Național „Radu Stanca”, publicul poate vedea spectacolul „Puricele în ureche”, sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 17:00, și „Iake, Take și Cadîr”, duminică, 18 ianuarie, tot de la ora 17:00. (Detalii aici)

Tot în acest weekend, complexul de schi și agrement Păltiniș Arena este deschis și își așteaptă schiorii.

