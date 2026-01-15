ziua culturii naționale la „goga” sibiu: elevii au descoperit geniul lui eminescu / foto

Elevii clasei a VI-a C de la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu au marcat, alături de profesorii lor, Ziua Culturii Naționale și 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu.

Activitatea a fost coordonată de profesoarele Adina Oancea – matematică/fizică și Manuela Bratu – limba și literatura română.

Inițiativa a pornit de la ideea că Mihai Eminescu nu a fost doar cel mai important poet al literaturii române, ci și un creator cu o solidă formare științifică. Studiile sale de la Viena au acoperit domenii din Științele Naturii, precum matematica, fizica și astronomia, iar aceste cunoștințe se regăsesc mai târziu în opera sa, integrate poetic pentru a reflecta asupra condiției umane, a efemerității vieții sau a infinitului univers.

În cadrul activității, elevii au lucrat pentru a identifica noțiuni din științele exacte în opera eminesciană și pentru a înțelege rolul acestora în exprimarea ideilor poetice. Obiectivele urmărite au inclus receptarea mesajului literar, interpretarea textului poetic, utilizarea citatului ca argument și dezvoltarea gândirii interdisciplinare.

Pentru a susține înțelegerea temei, elevii au beneficiat de materiale video și texte argumentate de fizicianul și autorul Cristian Presură, disponibile online. Concluzia activității a fost că opera lui Mihai Eminescu demonstrează o îmbinare remarcabilă între poezie și științele exacte, transformând cunoștințele matematice, fizice, astronomice și biologice în fundamente ale unei viziuni profunde asupra universului și condiției umane.