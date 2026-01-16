accident grav la avrig: un șofer nu a dat prioritate / video

Un accident de circulație s-a produs vineri dimineață pe DN 1, la ieșirea din Avrig. Un șofer nu a acordat proprietate când a intrat în drumul național.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că șoferul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 45 de ani, localnic, a pătruns pe DN1 fără să se asigure și fără să acorde prioritate unui autoturism condus pe sensul Sibiu – Brașov, de către un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Arad.
În urma accidentului, bărbatul de 45 de ani a suferit vătămări corporale fiind transportat la spital.
„La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și un echipaj SAJ. Ajunse la fața locului, echipajele au găsit o persoană este încarcerată. S-au efectuat manevre de descarcerare pentru un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani care a suferit multiple contuzii și o fractură la picior. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu, conștient”, informează reprezentanții ISU Sibiu.
Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.
Sursa video: Facebook/Tamponări Sibiu
Ultima oră
- Bărbat nevăzător bătut cu bestialitate de 3 indivizi pe stradă la Sibiu: a fost salvat de trecători acum 26 de minute
- Val de reacții după dezvăluirile Ora de Sibiu – Liste de așteptare uriașe la tratamente și consultații: „Plătim, dar nu beneficiem” acum 27 de minute
- Senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu cere schimbarea legii psihologilor: „Proiectul necesită revizuire substanțială” / video acum 40 de minute
- Topul școlilor și liceelor cu cei mai mulți repetenți – Dumbrăveniul e ”campion”: ”Cei mai mulți sunt din cauza absențelor” acum 43 de minute
- Rudele unei minore de 15 ani dată dispărută din Brateiu susțin că ar fi fost răpită acum 46 de minute