accident grav la avrig: un șofer nu a dat prioritate / video

Un accident de circulație s-a produs vineri dimineață pe DN 1, la ieșirea din Avrig. Un șofer nu a acordat proprietate când a intrat în drumul național.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că șoferul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 45 de ani, localnic, a pătruns pe DN1 fără să se asigure și fără să acorde prioritate unui autoturism condus pe sensul Sibiu – Brașov, de către un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Arad.

În urma accidentului, bărbatul de 45 de ani a suferit vătămări corporale fiind transportat la spital.

„La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și un echipaj SAJ. Ajunse la fața locului, echipajele au găsit o persoană este încarcerată. S-au efectuat manevre de descarcerare pentru un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani care a suferit multiple contuzii și o fractură la picior. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu, conștient”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Sursa video: Facebook/Tamponări Sibiu