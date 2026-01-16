acțiune de amploare a poliției pe valea oltului: zeci de agenți la datorie

În cursul zilei de astăzi, 16 ianuarie 2026, în intervalul orar 14:00 – 18:00, se desfășoară o acțiune amplă pe DN7, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație.

La activitate participă polițiști rutieri din cadrul formațiunilor teritoriale de poliție rutieră, polițiști de ordine publică și alte structuri ale inspectoratului, acționând în sistem integrat, în cooperare cu celelalte instituții implicate în siguranța rutieră.

Acțiunea vizează monitorizarea traficului rutier, depistarea și sancționarea abaterilor de la regimul legal de viteză, precum și a altor comportamente care pot genera evenimente rutiere grave. Totodată, polițiștii desfășoară activități de informare și conștientizare a conducătorilor auto, în scop preventiv.

Polițiștii rutieri acționează cu aparatura din dotare pentru controlul vitezei, precum și cu echipamente pentru depistarea consumului de băuturi alcoolice și a substanțelor psihoactive.

Participanții la trafic sunt sfătuiți să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum, în special în contextul aderenței scăzute și al precipitațiilor, să utilizeze anvelope de iarnă și alte echipamente omologate, specifice sezonului rece și să adopte un comportament preventiv în trafic.