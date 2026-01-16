alpiniștii intervin la stadionul municipal sibiu pentru îndepărtarea zăpezii. strada octavian goga rămâne închisă

Mai mulți alpiniști urmează să intervină la Stadionul Municipal Sibiu pentru a îndepărta zăpada care riscă să cadă de pe acoperiș. Din acest motiv, strada Octavian Goga, în zona Stadionului Municipal Sibiu, rămâne în continuare închisă traficului auto.

După ce pompierii au îndepărtat o mare parte din zăpada de pe acoperișul Stadionului Municipal, vineri vor interveni alpiniști specializați pentru a da jos bucățile mari de zăpadă rămase.

„În contextul ninsorii însemnate cantitativ din ultimele zile, pe acoperișul Stadionului Municipal s-a acumulat zăpadă într-un strat foarte gros, în acest context parazăpezile nemaifiind eficiente în totalitate. Pentru a îndepărta pericolul reprezentat de căderea zăpezii de pe acoperiș, în cursul zilei de ieri s-a solicitat sprijinul ISU Sibiu care a reușit să îndepărteze doar parțial zăpada, unele zone nefiind accesibile nici cu autoscara. Prin urmare, pentru siguranța pietonilor și a șoferilor s-a luat decizia închiderii unui tronson scurt al străzii de lângă Stadion, până la degajarea completă a zăpezii. Serviciul care administrează această baza sportivă a contractat serviciile unor alpiniști care urmează să intervină în cursul zilei pentru a încerca dislocarea calupurilor de zăpadă rămase.

În cazul elevilor celor 7 clase de la Școala I.L. Caragiale care își desfășoară temporar orele de curs în spațiile Stadionului nu există niciun pericol pentru că a fost creat un culoar sigur pentru intrarea și ieșirea copiilor din clădire”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Strada Octavian Goga este închisă și vineri, decizia fiind luată pentru siguranța pietonilor și a șoferilor, în contextul temperaturilor ușor mai ridicate, care favorizează alunecarea zăpezii de pe acoperiș.

Măsura a fost aplicată cu sprijinul Poliției Municipiului Sibiu și este menținută până la eliminarea completă a pericolului. Drept urmare, traficul este îngreunat, formându-se o coloană de mașini pe Calea Cisnădiei.

