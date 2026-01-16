Autostrada Sibiu–Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale României, primește o nouă finanțare majoră. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat joi cel de-al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de 500 de milioane de euro.

Împrumutul face parte dintr-un program de finanțare mai amplu, aprobat de banca Uniunii Europene, care prevede până la 1 miliard de euro pentru acest proiect. Prima tranșă, tot de 500 de milioane de euro, a fost contractată în octombrie 2025.

Autostrada Sibiu–Pitești va fi primul drum de mare viteză care traversează Munții Carpați, având o lungime totală de 122 de kilometri. Traseul va lega Transilvania de Muntenia, reducând semnificativ timpii de deplasare și crescând siguranța rutieră.

„Este un obiectiv major pentru conectivitatea României și pentru dezvoltarea economică a regiunilor. Sprijinul BEI arată încrederea partenerilor europeni în capacitatea României de a derula investiții mari”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Proiectul este împărțit în cinci secțiuni și face parte din Rețeaua Transeuropeană de Transport, care conectează principalele coridoare de mobilitate din Uniunea Europeană. Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro.

Finanțarea lucrărilor este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020, dar și din contribuția națională, susținută inclusiv prin împrumuturile BEI.

Lucrările la autostradă au început în 2020, iar finalizarea este programată pentru ultimul trimestru al anului 2028. Proiectul este coordonat de Ministerul Transporturilor, iar implementarea este realizată de CNAIR.