avarie la o conductă din sibiu: spitalul de psihiatrie și mai multe cartiere au rămas fără apă

Apă Canal Sibiu SA intervine la conducta principală de distribuție din strada Viitorului. Spitalul de Psihiatrie și mai multe zone din municipiu au rămas fără apă.

Apă Canal Sibiu SA anunță că, astăzi, 16 ianuarie, a fost identificată o avarie la conducta principală de distribuție a apei potabile PE 315, amplasată pe strada Viitorului, în zona din spatele Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”.

Conducta afectată asigură alimentarea cu apă pentru mai multe obiective și zone importante, printre care Spitalul de Psihiatrie, complexul comercial din zona Calea Șurii Mari – PRIMA Shopping Center, Selgros, Hornbach, reprezentanțe auto, spălătorii auto, cartierul Viile Sibiului, precum și localitățile Șura Mare și Hamba.

Pe durata intervenției pentru remedierea avariei, consumatorii din zonele menționate pot înregistra scăderi semnificative ale presiunii apei, existând inclusiv posibilitatea întreruperii totale a furnizării. De asemenea, pot apărea modificări ale turbidității apei.

Pentru a veni în sprijinul populației, Apă Canal Sibiu SA va asigura apă de utilizare menajeră prin intermediul autospecialelor, care pot fi solicitate la Call Center Apa Canal Sibiu.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numerele de telefon 0269 962 sau 0269 222 777.

Reprezentanții operatorului reamintesc că, la reluarea alimentării cu apă, pot apărea temporar modificări ale turbidității acesteia și își cer scuze pentru disconfortul creat pe durata intervenției.

FOTO ARHIVĂ