bani europeni pentru parcul sub arini: primăria a obținut o finanțare de peste 19 milioane de lei

Agenția de Dezvoltare Regională Centru a informat Primăria Sibiu că proiectul pentru revigorarea Parcului Sub Arini a obținut finanțare europeană prin Programul Regiunea Centru.

Proiectul are o valoare totală de 52,03 milioane de lei, din care 19,22 milioane de lei vor proveni din fonduri europene nerambursabile, iar cea mai mare parte, adică 32,81 milioane de lei, vor fi asigurați din bugetul local, reprezentând cheltuielile care nu au fost eligibile pentru finanțare din fonduri europene conform Ghidului solicitantului, precum și contribuția proprie a Municipiului Sibiu.

“În paralel cu investițiile pentru revitalizarea parcurilor Astra și Cetății, am inițiat și acest proiect amplu, pentru unul dintre obiectivele emblematice ale Sibiului. Parcul Sub Arini are nevoie de această revigorare, dar subliniez încă o dată că prin aceste lucrări îi vom proteja caracterul, vom opri degradarea și îl vom face mai prietenos, respectându-i natura și simbolurile cu care sibienii îl asociază. Următorul pas va fi inițierea procedurii de achiziție pentru execuția lucrărilor, documentațiile tehnice fiind deja realizate.” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

Printre lucrările care vor fi executate se numără:

Intervenții pentru peisagistică și biodiversitate:

Prin acest proiect, suprafețele verzi ale parcului vor crește de la 168.630 mp, cât măsoară în prezent, la 172.374 mp prin: însămânțarea cu gazon a 18.200 mp și plantarea a 346 de arbori, a peste 2.400 de arbuști și a 16.400 de plante

În zona pârâului Trinkbach, în aval de podul de pe str. Avrig, se va crea un iaz artificial cu aspect natural, care va avea rol și în îmbunătățirea calității apei pârâului. Vor fi stabilizate taluzurile, albia va fi consolidată cu pietre naturale, iar accesul se va face pe lespezi de piatră înierbate. Iazul va fi populat cu plante special alese pentru capacitatea lor de filtrare.

Revitalizări ale elementelor existente:

Piațetele vor fi reamenajate: Zona centrală a parcului, cu fântâna și rozariul, incluzând crearea unor mici zone tematice senzoriale și aromatice Piațeta din jurul statuii lui Mihai Eminescu, unde va fi creată o fântână arteziană nouă, la nivelul pavimentului; întreaga zonă va fi reamenajată peisagistic, inclusiv prin crearea unui alpinariu cu pietre și plante Monumentul Szweteney Weg va fi pus în valoare, prin curățarea și mutarea într-o poziție mai centrală, în jurul acestuia urmând să se formeze o grădină memorială

Aleile existente vor fi reconfigurate ca alei permeabile, ecologice, vor fi create și alei noi, pavate cu piatră naturală, pietriș sau pământ, iar podețele, tunelurile pietonale și căile de acces vor fi și acestea reabilitate, unele fiind prevăzute cu adaptări pentru persoanele cu dizabilități

Locul de joacă de lângă Stadionul Municipal va fi păstrat, dar se vor adăuga echipamente noi, pentru explorare

Locul de joacă din zona centrală (“La Elefant”) va fi modernizat cu echipamente noi, precum și cu elemente pentru siguranța celor mici

Amenajări noi: