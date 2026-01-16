bărbat nevăzător bătut cu bestialitate de 3 indivizi pe stradă la sibiu: a fost salvat de trecători

Trei indivizi au fost condamnați de magistrații Judecătoriei Sibiu după ce în toamnă au bătut un om nevăzător pe stradă. Acesta a fost salvat din mâinile agresorilor de trecătorii care au surprins întreaga scenă.

Totul s-a petrecut în 8 noiembrie 2025. La ora 19:30, bărbatul nevăzător, în vârstă de 44 de ani, din Prahova, a coborât dintr-un tren în Gara din Sibiu. O persoană necunoscută l-a ajutat să se deplaseze până la un magazin, acolo unde a servit o cafea. După 20 de minute, bărbatul a revenit în fața gării, iar acolo l-au abordat cei trei indivizi, doi bărbați, de 44 și 19 ani, și o adolescentă de 16 ani, care l-au ajutat să ajungă la un local de tip fast-food din zona Pieței Cibin să mănânce. După ce au mâncat, cei trei indivizi l-au dus pe bărbatul nevăzător pe Aleea Țesătorilor, iar acolo a început calvarul omului.

Nevăzător bătut pentru bani

Ajunși pe această stradă, indivizii au încercat să îl deposedeze de bani pe bărbat prin acte de violență.

„În jurul orei 20:30, inculpații, acționând împreună și în conivență infracțională, au trecut la exercitarea unor acte de violență asupra persoanei vătămate, persoană nevăzătoare, cu scopul de a o deposeda de suma de bani pe care o avea asupra sa. Astfel, inculpatul *** i-a pus piedică persoanei vătămate în momentul deplasării, determinând căderea acesteia la sol, iar imediat după aceasta a imobilizat-o prin aplicarea mâinii peste gură și prin așezarea corporală peste victimă, pentru a-i suprima posibilitatea de a solicita ajutor. În același interval, inculpatul ***, poziționat în proximitatea victimei în momentul în care inculpatul *** a pus piedică, a participat la imobilizare, aplicând și acesta mâna peste gura victimei și menținând-o întinsă pe asfalt, împiedicând astfel orice reacție de apărare din partea acesteia. Pe fondul acestei stări de vulnerabilitate create prin acțiunea simultană a celor doi inculpați majori, inculpata *** a intervenit și ea, imobilizând persoana vătămată prin prinderea acesteia de picioare, iar împreună cu inculpatul *** au procedat la verificarea buzunarelor gecii victimei în scopul sustragerii unor sume de bani”, potrivit rejust.ro.

Bărbatul a reușit să strige după ajutor, iar locatarii din zonă l-au auzit. Un cetățean care a văzut cele întâmplate i-a amenințat pe cei trei că îi va filma dacă nu vor opri bătaia. De asemenea, o martoră aflată într-un apartament dintr-un bloc din zonă a reușit să înregistreze scena teribilă.

Cei trei agresori s-au speriat și au fugit din zonă, moment în care unul dintre martori s-a apropiat de bărbatul nevăzător și i-a înapoiat sumele de 100 de euro și 422 lei, găsite pe jos.

Doar unul merge la închisoare

În ultima zi a anului trecut, cei trei agresori au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, iar zilele trecute au fost condamnați pentru tentativă la tâlhărie calificată.

Unul dintre indivizi este recidivist și a mai făcut închisoare, de data aceasta el fiind condamnat la 2 ani și 6 luni de dețentiune. De altfel, el nu mai are voie să calce în Sibiu. „Aplică inculpatului (…) pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului prev. de art. 66 alin. (1) lit. l) C.pen., respectiv dreptul de a se afla în #### ##### (n.red.: mun. Sibiu), pe o perioadă de 3 ani, cu excepția situațiilor în care prezența acestuia se impune în fața autorităților judiciare sau a altor instituții publice, în exercitarea drepturilor și obligațiilor prevăzute de lege”, se arată pe rejust.ro.

Celelalte persoane, o tânără de 16 ani și un bărbat major au scăpat de închisoare. Bărbatul a fost condamnat la 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendare, având mai multe obligații, printre care să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune, să anunțe orice deplasare depășește 5 zile și schimbarea locului de muncă, cât și modificarea domiciliului. El va presta muncă în folosul comunității pentru 120 de zile și nici el nu mai are voie să intre în Sibiu în următorii 3 ani. Minora a primit o măsură educativă, respectiv a asistării zilnice pe o durată de 5 luni. Ea va trebui să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare profesională și să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune.

